Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Ako hra s kladivkom a zajacom. Veliteľ ukrajinských dronových síl sľubuje ďalšie údery v Rusku
Veliteľ ukrajinských bezpilotných síl Robert Brovdi prezývaný „Maďar“ vyhlásil, že Ukrajina bude pokračovať v útokoch hlboko na ruskom území. Cieľom je podľa neho zasiahnuť vojenský a energetický priemysel Ruska ako odvetu za inváziu Moskvy.
V rozhovore pre agentúru AFP, poskytnutom ešte pred najnovšou vlnou útokov, pri ktorej Ukrajina vyslala na Rusko takmer 600 dronov, Brovdi uviedol, že „zdroje financovania Putinových vojnových výdavkov sa stali legitímnymi a prioritnými vojenskými cieľmi v akejkoľvek oblasti a v akejkoľvek časti územia okupantskej krajiny“.
Nepriateľ nedokáže predvídať
Ukrajina v ostatných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruské územie. Podľa Kyjeva zásahy na miestach ako Tuapse či Primorsk spôsobili Rusku miliardové škody. Brovdi tvrdí, že za úspechmi stojí viac zdrojov, zmena stratégie a postupné oslabovanie ruskej protivzdušnej obrany.
„Nepriateľ vybudoval stenu zloženú z mnohých prvkov protivzdušnej obrany... Museli sme do nej preraziť dieru, aby sme sa dostali dnu,“ povedal veliteľ. Dodal, že ukrajinské sily sa od decembra 2025 systematicky zameriavajú na ničenie ruskej protivzdušnej obrany.
„Uvedomili sme si, že už nezostáva tak veľa protivzdušnej obrany, ktorú treba zničiť, aby sme získali prístup hlboko na územie,“ uviedol Brovdi. „Územie je také rozsiahle a je v ňom toľko citlivých cieľov, že nepriateľ nedokáže predvídať, kam poletíme zajtra.“
Právo na odvetné údery proti Rusku
Prezident Volodymyr Zelenskyj po nedávnom ruskom útoku na Kyjev, pri ktorom zahynulo 24 ľudí, vyhlásil, že Ukrajina má právo na odvetné údery proti Rusku. Novinári AFP v sobotu večer sledovali štart diaľkových dronov smerujúcich na ruské územie v rámci jednej z najväčších operácií od začiatku vojny.
Brovdi zároveň priznal, že Kyjev pred oslavami Dňa víťazstva 9. mája zvažoval možné dôsledky útoku na Moskvu. „Stojí dramatický obraz možných výbuchov v srdci vojny, v centre Moskvy, za viac než tisíc zachránených životov?“ pýtal sa. „Stojí za to riskovať naše vzťahy s Američanmi?“
Veliteľ ukrajinských dronových síl však zdôraznil, že útoky budú pokračovať. „Budeme bojovať neúnavne,“ vyhlásil. „Prvok prekvapenia je ako detská hra s kladivkom a zajacom, ktorý vyskočí v rôznych okienkach... Musíte byť dostatočne rýchli, aby ste ho trafili.“
