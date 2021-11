Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov, týkajú sa spotrebných daní

Finančná

21.11.2021 (Webnoviny.sk) -ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka.Po novom bude doručovať takéto dokumenty len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy, doručovanie na portáltak ukončí. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňaMartina Rybanská.Zákon o e-Governmente umožňujeduálne doručovanie elektronických úradných dokumentov v oblasti správy spotrebných daní len do konca tohto roka.sa ho rozhodla ukončiť už k 12. decembru tohto roka.Umožní tým plynulý "dobeh" doručení na portála všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou, si budú môcť prevziať elektronické úradné dokumenty bez problémov do konca tohto roka.Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať elektronické úradné dokumenty výlučne v elektronickej schránke na Ústrednom portáli verejnej správy. Začne totiž naplno fungovať obojsmerná elektronická komunikácia abude takýmto spôsobom doručovať subjektom elektronické úradné dokumenty už za všetky druhy daní.Výnimku bude tvoriť doručovanie rozhodnutí zahraničným osobám. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy a budú ju mať zriadenú na portáli, potom im orgánybudú doručovať do elektronickej osobnej schránky na portáli