Polícia vylúčila útok vlka na dievča z Jánoviec, v lese ju napadol vlastný pes

Výskyt vlkov

Výsledok potvrdilo znalecké skúmanie

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dievča z obce Jánovce v okrese Bardejov nenapadol vlk, ale jej vlastný pes. Uviedlo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove v odpovedi pre lesoochranárske zoskupenie Vlk. Pre agentúru SITA to uviedol predseda lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Juraj Lukáč.Incident sa stal ešte vo februári roku 2020. Vtedy 13-ročnú Nikolu z Jánoviec našli v lese v bezvedomí s poraneniami, ktoré spôsobilo neznáme zviera. Dievča vo vážnom stave previezli do nemocnice.Medzi miestnymi obyvateľmi aj v médiách sa objavila hypotéza, že zvieraťom, ktoré na školáčku zaútočilo, mohol byť vlk dravý. V okolí obce totiž v danom období jej obyvatelia viackrát pozorovali výskyt vlkov.„Šelmy ako vlk či medveď sú verejnosťou často démonizované. Obe však v drvivej väčšine prípadov volia útek. Pokiaľ sa medveď cíti byť ohrozený, môže zaútočiť na človeka. Vlk však neútočí nikdy a vždy zvolí útek. Nepoznám jediný prípad na Slovensku, kedy by vlk zaútočil na človeka. Osobne som stret s vlkom zažil možno 200-krát a vlk vždy buď utiekol alebo, ak ma už trochu poznal, pozoroval ma z diaľky. Nikdy však nemal tendenciu zaútočiť,“ povedal pre agentúru SITA Lukáč.Policajné vyšetrovanie napokon ukázalo, že zvieraťom, ktoré na dievča zaútočilo, bol jej nemecký ovčiak, s ktorým šla na prechádzku.„Prípadom sa zaoberal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove. Znaleckým skúmaním bolo potvrdené, že odevné zvyšky nájdené vo vnútornostiach psa pochádzajú z oblečenia, ktoré na sebe mala v čase útoku poškodená a chumáče vlasov nájdené vo vnútornostiach psa patria poškodenej,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Vyšetrovanie tak definitívne vylúčilo, že by zranenie spôsobilo iné zviera.