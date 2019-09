Finančná správa vyberá mobilného operátora za štyri milióny eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Finančná správa (FS) SR spustila tender na dodávateľa virtuálnej privátnej siete za štyri milióny eur bez dane z pridanej hodnoty. Víťazný mobilný operátor bude nasledujúce štyri roky pre FS zabezpečovať elektronické komunikačné služby vrátane hlasového volania, SMS, MMS, internetových mobilných pripojení, internetových pripojení do dátových modemov a tabletov. Vyplýva to z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania.Úspešný uchádzač o túto zákazku bude okrem Finančného riaditeľstva SR zabezpečovať služby pre daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad FS a Úrad pre vybrané hospodárske subjekty.Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je cena, no záujemca musí preukázať, že tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky, minimálne za tri milióny eur.uviedla FS v zverejnených podmienkach účasti.Doterajšia zmluva na prevádzkovanie siete platila do 9. septembra, no FS ju o pol roka predĺžila z dôvodu nevyčerpania maximálneho finančného limitu. Ten bol, podobne ako v aktuálnej súťaži, štyri milióny eur.