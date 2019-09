Sólymos: Je škoda, že sme pri rokovaní s SMK nevyužili všetky možnosti

Na snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 14. septembra (TASR) - Je škoda, že Most-Híd pri rokovaní o predvolebnej spolupráci s SMK nevyužil všetky možnosti a nedohodol sa s ňou na vytvorení koalície. Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos, ktorý sa na sobotňajšom sneme strany plánuje vzdať straníckych funkcií.uviedol Sólymos s tým, že o tom rozhodla republiková rada a on jej rozhodnutie zobral na vedomie.Vznik niekoľkých maďarských strán a iniciatív je podľa ministra práve výsledkom toho, že sa Most-Híd a SMK nedohodli.konštatoval.Sólymos však odmietol, že by sa straníckych funkcií vzdal práve pre neúspech rokovaní s SMK.vysvetlil. Osobne je presvedčený, že predseda Mosta-Híd Béla Bugár by mal byť lídrom kandidátky, pretože je najpopulárnejším politikom strany.O odchode z podpredsedníckej stoličky a vzdaní sa straníckych funkcií Sólymos informoval v piatok (13. 9.) prostredníctvom sociálnej siete. Urobil tak po tom, čo sa informácia o jeho rozhodnutí dostala do niektorých médií. Dodal, že ostáva v strane a v kampani do parlamentných volieb sa bude venovať najmä zeleným témam a krokom v ochrane životného prostredia.