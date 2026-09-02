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Finančná správa využíva aj diaľničné kamery na daňové preverovanie firemných áut. Daňový odborník radí, na čo si dať pozor
Tagy: Grant Thornton PR
Finančná správa v posledných mesiacoch zintenzívnila kontroly podnikateľov, ktorí si pri osobných motorových vozidlách uplatňujú 100 % odpočet DPH. Kontrolóri pritom čoraz viac využívajú dátovú ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Finančná správa v posledných mesiacoch zintenzívnila kontroly podnikateľov, ktorí si pri osobných motorových vozidlách uplatňujú 100 % odpočet DPH.
Kontrolóri pritom čoraz viac využívajú dátovú analytiku a informácie z rôznych zdrojov, aby preverili, či vozidlá deklarované ako používané výlučne na podnikanie skutočne slúžia len na podnikateľské účely. V rámci vyhľadávacej činnosti finančná správa monitoruje aj prítomnosť osobných áut používaných výlučne na podnikanie na vytypovaných verejných priestranstvách. Významným zdrojov informácií sú najnovšie aj údaje z diaľničných kamier Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), prípadne iných kamier na verejných priestranstvách.
Daňový odborník Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton v tomto článku radí:
Aj keď to finančná správa bližšie nešpecifikovala, významným zdrojov informácií sú údaje zhromažďované Národnou diaľničnou spoločnosťou, prípadne údaje získané vyhľadávacou činnosťou cez kamerové záznamy obchodných centier a iných verejných priestranstiev, záznamy o parkovaní motorových vozidiel na konkrétnych parkoviskách a podobne. "Z praxe vieme aj o skutočnosti, kedy daňoví kontrolóri reálne porovnávali diaľničné záznamy s knihou jázd a identifikovali nezrovnalosti medzi deklarovanými jazdami a skutočnosťou. Daňový subjekt z tohto dôvodu podal dodatočné daňové priznanie a znížil si odpočet na polovicu," hovorí daňový odborník Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Podľa vyjadrení finančnej správy kontroly používania firemných áut nevychádzajú z náhodných pozorovaní, ale z porovnávania údajov z viacerých databáz a informačných zdrojov. Rizikové prípady sú identifikované najmä pomocou dátovej analytiky.
Finančná správa môže teda využívať rôzne zdroje informácií, ktoré si od daňových subjektov vypýta formou jednoduchej výzvy, alebo ich môže zistiť pri daňovej kontrole či miestnom zisťovaní u iného podnikateľa.
"Zákon o diaľničnej známke oprávňuje NDS zhromažďovať, spracúvať a uchovávať údaje o evidenčných číslach vozidiel, ako aj fotografie vozidiel zaznamenané elektronickými zariadeniami. Zároveň ukladá NDS povinnosť umožniť finančnej správe nepretržitý a priamy prístup k takto zhromaždeným údajom" konštatuje daňový odborník Branislav Mačuha.
Pre daňové orgány môžu byť tieto informácie cenným podkladom pri overovaní správnosti evidencie jázd. Ak daňovník tvrdí, že vozidlo používa výlučne na podnikanie, správca dane môže porovnávať zhromaždené údaje s evidenciou jázd. Prípadné nezrovnalosti môžu vyvolať otázky o oprávnenosti uplatneného odpočtu DPH.
"Mnohí podnikatelia si neuvedomujú, že správca dane dnes disponuje výrazne širšími možnosťami overovania údajov než v minulosti. Záznamy z cestných kamier môžu predstavovať nezávislý zdroj informácií, ktorý pomôže preveriť, či deklarované služobné jazdy zodpovedajú skutočnosti," upozorňuje Branislav Mačuha.
Finančná správa opakovane zdôrazňuje, že jej cieľom nie je sledovať bežných vodičov ani kontrolovať ich nákupy. Kontroly sú zamerané na prípady, pri ktorých existuje riziko neoprávneného uplatnenia 100 % odpočtu DPH s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých daňovníkov. "Pre podnikateľov z toho vyplýva jedno praktické odporúčanie: ak si uplatňujú plný odpočet DPH pri osobnom automobile, kniha jázd musí zodpovedať aj dátam a záznamom, ktoré má k dispozícii štát," vysvetľuje Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Čiže nestačí len viesť dôslednú a preukázateľnú evidenciu používania vozidla výhradne na podnikanie, ale v ére prepojených databáz pamätať aj na to, že finančná správa má prístup k dátam a záznamom, ktorými si údaje v knihe jázd vie overiť.
K 15. júlu 2026 prijala finančná správa celkovo 5 681 oznámení, ktoré sa týkali 22 265 vozidiel deklarovaných ako používaných výlučne na podnikanie. Pri 10 866 z nich sa na podnikateľov vzťahuje aj povinnosť viesť podrobné záznamy preukazujúce použitie vozidla výlučne na podnikanie. Niektoré subjekty môžu byť od tejto povinnosti po splnení zákonných požiadaviek oslobodení, ako napríklad taxislužby, autoškoly, auto požičovne a iní. Primeranosť ceny či počtu áut k podnikateľskej činnosti a počtu zamestnancov, údaje z kontrolných výkazov DPH, vrátane údajov o cenách luxusných vozidiel a množstve nakupovaného paliva, podané oznámenie o používaní vozidla výučne na podnikanie a sprístupnenie záznamov o jazdách daňovému úhradu na výzvu umožňujú finančnej správe vytypovať rizikových daňovníkov, čo môže viesť následne k otvoreniu cieľovej daňovej kontroly tam, kde to považuje za potrebné.
V praxi môže byť problémom aj to, keď sa samotní zamestnanci prerieknu, že na firemných autách jazdia aj súkromne a aj napohľad nevinná cesta z domu do práce a späť môže byť pri nesprávnom nastavení zámienkou na odmietnutie práva na odpočítanie DPH v plnej výške. "Cigaretová pauza počas výkonu daňovej kontroly so zamestnancami správcu dane vie rozviazať jazyky na oboch stranách a vytvárať dočasné priateľstvá. Zároveň nie každý chce klamať pri prípadnej svedeckej výpovedi," uvádza príklady z praxe Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Od 1. januára 2026 platí, že plný odpočet DPH si môže podnikateľ uplatniť len pri vozidle používanom výlučne na podnikanie, čo musí vo väčšine prípadov preukázať záznamami o jazdách v elektronickej podobe. Ak sa automobil využíva aj na súkromné účely alebo sa nevedú záznamy o jazdách v zákonom predpísanej podobe, nárok na odpočet DPH je automaticky limitovaný na polovicu. 100 % odpočet DPH pri kúpe osobného auta po 1.1.2026 je podnikateľ povinný súčasne oznámiť daňovému úradu a takto na seba nedobrovoľne upozorniť. Finančná správa následne môže preverovať nielen oprávnenosť odpočtu, ale aj vedenie zákonom predpísaných záznamov a splnenie oznamovacích povinností.
Nové pravidlá obmedzujúce odpočet DPH týmto spôsobom sa vzťahujú nielen na kúpu osobných motorových vozidiel kategórie M1 a motocyklov kategórie L1e alebo L3e, ale aj na ich nájom po 1.1.2026, vrátane všetkých nákladov v súvislosti s týmito autami ako sú opravy, údržba, diaľničné známky, pohonné látky a akékoľvek iné prevádzkové výdavky. Zavedenie paušálneho odpočtu DPH je istým typom bezpečného prístavu pre podnikateľov, ktorí využívajú autá aj na súkromný účel s cieľom zachovať odpočítanie DPH aspoň v polovičnej výške bez preukazovania skutočného pomeru. Uplatnením paušálneho odpočtu však podnikateľ automaticky nepriznáva použitie auta aj na súkromné účely. Daňovníci, ktorí nevedú zákonom predpísanú elektronickú evidenciu jázd a využívajú autá iba na podnikanie majú taktiež právo na odpočet iba v polovičnej výške.
Aj keď z pohľadu DPH je polovičný odpočet bezrizikový, z pohľadu dane z príjmov podnikateľ musí stále dobre zvažovať, či k takémuto kráteniu DPH dochádza iba z dôvodu nevedenia evidencie jázd alebo súčasne aj z dôvodu používania auta aj na súkromný účel. Používanie áut aj na súkromné účely má ďalšie daňové dôsledky na uplatňovanie daňových výdavkov a zdaňovanie zamestnaneckých benefitov, čo môže správca dane taktiež pri daňovej kontrole preveriť. "Niektorí podnikatelia si možno ani neuvedomia, že používanie auta na súkromné účely môže v prípade daňovej kontroly vyvolať ďalšie otázniky, ako napríklad, či sa zamestnancovi zdaňuje spotreba pohonných látok cez mzdy, či je samotné poskytnutie auta zdanené ako zamestnanecký benefit alebo či sú krátené výdavky v súvislosti s vozidlom u živnostníkov, ktorí nie sú zamestnávateľmi. Pritom zamestnancom pre tento účel je aj konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným bez ohľadu na to, či má pracovnú zmluvu," upozorňuje
Aj keď paušálny, 50 % odpočet DPH znamená zjednodušenie administratívy pre podnikateľov, je to polovičné riešenie. "Toto nastavenie ide na úkor poctivých podnikateľov. Po správnosti by sa mali pravidlá zjednodušiť aj v oblasti dane z príjmov tak, aby priznanie použitia auta na súkromný účel nebolo administratívnou šikanou pre podnikateľov," vysvetľuje Branislav Mačuha, daňový manažér poradenskej spoločnosti Grant Thornton, a dodáva: "Ak niekto preukáže, že auto využíva z 99 % iba na podnikanie, obmedzenie odpočtu DPH na polovicu je neférové. Súčasný právny stav svojou komplikovanosťou doslova nabáda podnikateľov na nepriznanie využitia auta aj na súkromný účel. Paušálny odpočet DPH sa síce zaviedol, avšak nie práve šťastným spôsobom. Okrem toho naďalej evidujeme nedostatky v zákone o dani z príjmov, keď by si mal daňovník uplatňovať paušálne daňové výdavky na pohonné látky v skutočnom pomere maximálne do výšky 80 %. Ďalšou otvorenou otázkou je administratívne náročná povinnosť zamestnávateľa zdaniť zamestnancovi skutočnú súkromnú spotrebu pohonných látok cez mzdy. Finančná správa doposiaľ nikde nevysvetlila ako toto majú podnikatelia robiť, ak nevedú knihu jázd."
Každý podnikateľ by si mal rozhodnutie uplatniť si 100 % odpočet DPH dôkladne zvážiť, pretože finančná správa je pri ukončení vedenia záznamov o jazdách v budúcnosti pomerne prísna a znenie zákona o DPH nie je v tejto otázke jednoznačné. Hoci môže byť názor finančnej správy sporný, podľa jej výkladu musí podnikateľ, ktorý si pri kúpe vozidla uplatní 100 % odpočet DPH, viesť záznamy o jazdách dovtedy, kým vozidlo neprestane využívať na podnikanie. Pri striktnom výklade by to mohlo byť aj doživotne, resp. až dovtedy, kým auto nepredá alebo nepreradí do osobného užívania.
Ak podnikateľ v budúcnosti prestane viesť záznamy o jazdách, hoci bude vozidlo naďalej používať výlučne na podnikanie, mal by podľa názoru finančnej správy podať dodatočné daňové priznania a upraviť už odpočítanú DPH nielen z kúpy vozidla, ale aj z prevádzkových výdavkov na 50 %. V dôsledku tohto postupu mu bude dokonca uložená pokuta z dodatočne vyrubenej DPH, a to napriek tomu, že postupoval v súlade s metodickým výkladom finančnej správy.
Zároveň platí, že ak si podnikateľ pri kúpe vozidla odpočítal DPH v plnej výške z dôvodu jeho výlučného využívania na podnikanie, v budúcnosti už nemôže prejsť na zjednodušený paušálny systém odpočítania DPH, ak začne využívať auto aj na súkromný účel. "Som však rád, že v tomto prípade zvíťazil zdravý rozum a podnikateľ nemusí podávať dodatočné daňové priznania, ale odvádza DPH z tzv. nákladov na bezodplatné poskytnutie služby. Keďže však zákon pojem "náklady na poskytnutie služby" nedefinuje, daňovník sa dostáva do právnej neistoty. Preto odporúčam vyhnúť sa tomuto postupu. Zároveň podnikateľ musí pokračovať vo vedení záznamov o jazdách v zákonom predpísanej podobe, hoc auto začal využívať súkromne" uvádza Branislav Mačuha zo spoločnosti Grant Thornton.
Ak si však podnikateľ pri kúpe vozidla uplatní odpočítanie DPH v paušálnej výške 50 %, situácia je priaznivejšia. V prípade, že sa podnikateľ v budúcnosti rozhodne viesť záznamy o jazdách, ktoré preukážu využívanie vozidla výlučne na podnikanie, môže si dodatočne uplatniť nárok na odpočítanie DPH. V takom prípade najneskôr do konca kalendárneho roka oznámi daňovému úradu, že od nasledujúceho roka začne toto osobné motorové vozidlo používať prvýkrát výlučne na podnikanie. Ak zároveň neuplynulo päť kalendárnych rokov od roku prvého použitia vozidla, daňový úrad mu prostredníctvom daňového priznania vráti aj alikvotnú časť DPH z jeho kúpnej ceny.
Daňová kontrola alebo miestne zisťovanie nemusí byť ani otvorené. Daňovník je povinný sprístupniť na výzvu daňového úradu záznamy o jazdách v elektronickej podobe, pričom správca dane môže určiť aj veľmi krátku lehotu osem dní na ich predloženie. Preto sa neoplatí spoliehať na to, že knihu jázd si podnikateľ vytvorí neskôr. Podnikatelia uplatňujúci si odpočet DPH vo výške 100 % z titulu využívania auta výhradne na podnikanie by si mali skontrolovať, že elektronické záznamy o jazdách obsahujú nasledovné zákonom stanovené náležitosti:
Finančná správa upozorňuje, že pod pojmom "viesť záznamy v elektronickej podobe" sa rozumie vedenie záznamov v elektronicky spracovateľnom formáte. Takýmto formátom môže byť napríklad Excel, Word alebo elektronický výpis evidencie jázd zo satelitného systému prevádzky motorového vozidla. Digitálny sken ručne vyplnenej tabuľky finančná správa neakceptuje. Vozidlo však nemusí byť nevyhnutne vybavené satelitným systémom sledovania prevádzky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa využíva aj diaľničné kamery na daňové preverovanie firemných áut. Daňový odborník radí, na čo si dať pozor © SITA Všetky práva vyhradené.
Kontrolóri pritom čoraz viac využívajú dátovú analytiku a informácie z rôznych zdrojov, aby preverili, či vozidlá deklarované ako používané výlučne na podnikanie skutočne slúžia len na podnikateľské účely. V rámci vyhľadávacej činnosti finančná správa monitoruje aj prítomnosť osobných áut používaných výlučne na podnikanie na vytypovaných verejných priestranstvách. Významným zdrojov informácií sú najnovšie aj údaje z diaľničných kamier Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), prípadne iných kamier na verejných priestranstvách.
Daňový odborník Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton v tomto článku radí:
- s akými kontrolami treba počítať pri firemných autách
- aké záznamy môžu daňoví kontrolóri porovnávať s elektronickou knihou jázd
- koľko firemných áut finančná správa aktuálne preveruje
- ako prejsť zo 100 % odpočtu na polovičný a naopak
Daňoví kontrolóri pozerajú aj diaľničné kamery
Aj keď to finančná správa bližšie nešpecifikovala, významným zdrojov informácií sú údaje zhromažďované Národnou diaľničnou spoločnosťou, prípadne údaje získané vyhľadávacou činnosťou cez kamerové záznamy obchodných centier a iných verejných priestranstiev, záznamy o parkovaní motorových vozidiel na konkrétnych parkoviskách a podobne. "Z praxe vieme aj o skutočnosti, kedy daňoví kontrolóri reálne porovnávali diaľničné záznamy s knihou jázd a identifikovali nezrovnalosti medzi deklarovanými jazdami a skutočnosťou. Daňový subjekt z tohto dôvodu podal dodatočné daňové priznanie a znížil si odpočet na polovicu," hovorí daňový odborník Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Podľa vyjadrení finančnej správy kontroly používania firemných áut nevychádzajú z náhodných pozorovaní, ale z porovnávania údajov z viacerých databáz a informačných zdrojov. Rizikové prípady sú identifikované najmä pomocou dátovej analytiky.
Finančná správa môže teda využívať rôzne zdroje informácií, ktoré si od daňových subjektov vypýta formou jednoduchej výzvy, alebo ich môže zistiť pri daňovej kontrole či miestnom zisťovaní u iného podnikateľa.
"Zákon o diaľničnej známke oprávňuje NDS zhromažďovať, spracúvať a uchovávať údaje o evidenčných číslach vozidiel, ako aj fotografie vozidiel zaznamenané elektronickými zariadeniami. Zároveň ukladá NDS povinnosť umožniť finančnej správe nepretržitý a priamy prístup k takto zhromaždeným údajom" konštatuje daňový odborník Branislav Mačuha.
Pre daňové orgány môžu byť tieto informácie cenným podkladom pri overovaní správnosti evidencie jázd. Ak daňovník tvrdí, že vozidlo používa výlučne na podnikanie, správca dane môže porovnávať zhromaždené údaje s evidenciou jázd. Prípadné nezrovnalosti môžu vyvolať otázky o oprávnenosti uplatneného odpočtu DPH.
"Mnohí podnikatelia si neuvedomujú, že správca dane dnes disponuje výrazne širšími možnosťami overovania údajov než v minulosti. Záznamy z cestných kamier môžu predstavovať nezávislý zdroj informácií, ktorý pomôže preveriť, či deklarované služobné jazdy zodpovedajú skutočnosti," upozorňuje Branislav Mačuha.
Finančná správa preveruje vyše 22 265 vozidiel
Finančná správa opakovane zdôrazňuje, že jej cieľom nie je sledovať bežných vodičov ani kontrolovať ich nákupy. Kontroly sú zamerané na prípady, pri ktorých existuje riziko neoprávneného uplatnenia 100 % odpočtu DPH s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých daňovníkov. "Pre podnikateľov z toho vyplýva jedno praktické odporúčanie: ak si uplatňujú plný odpočet DPH pri osobnom automobile, kniha jázd musí zodpovedať aj dátam a záznamom, ktoré má k dispozícii štát," vysvetľuje Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Čiže nestačí len viesť dôslednú a preukázateľnú evidenciu používania vozidla výhradne na podnikanie, ale v ére prepojených databáz pamätať aj na to, že finančná správa má prístup k dátam a záznamom, ktorými si údaje v knihe jázd vie overiť.
K 15. júlu 2026 prijala finančná správa celkovo 5 681 oznámení, ktoré sa týkali 22 265 vozidiel deklarovaných ako používaných výlučne na podnikanie. Pri 10 866 z nich sa na podnikateľov vzťahuje aj povinnosť viesť podrobné záznamy preukazujúce použitie vozidla výlučne na podnikanie. Niektoré subjekty môžu byť od tejto povinnosti po splnení zákonných požiadaviek oslobodení, ako napríklad taxislužby, autoškoly, auto požičovne a iní. Primeranosť ceny či počtu áut k podnikateľskej činnosti a počtu zamestnancov, údaje z kontrolných výkazov DPH, vrátane údajov o cenách luxusných vozidiel a množstve nakupovaného paliva, podané oznámenie o používaní vozidla výučne na podnikanie a sprístupnenie záznamov o jazdách daňovému úhradu na výzvu umožňujú finančnej správe vytypovať rizikových daňovníkov, čo môže viesť následne k otvoreniu cieľovej daňovej kontroly tam, kde to považuje za potrebné.
V praxi môže byť problémom aj to, keď sa samotní zamestnanci prerieknu, že na firemných autách jazdia aj súkromne a aj napohľad nevinná cesta z domu do práce a späť môže byť pri nesprávnom nastavení zámienkou na odmietnutie práva na odpočítanie DPH v plnej výške. "Cigaretová pauza počas výkonu daňovej kontroly so zamestnancami správcu dane vie rozviazať jazyky na oboch stranách a vytvárať dočasné priateľstvá. Zároveň nie každý chce klamať pri prípadnej svedeckej výpovedi," uvádza príklady z praxe Branislav Mačuha z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Na 100 % odpočet DPH sa treba prihlásiť a nepoužívať auto súkromne. Avšak aj pri 50 % odpočte DPH môžu daňoví kontrolóri preverovať súkromné použitie auta pre účely dane z príjmov
Od 1. januára 2026 platí, že plný odpočet DPH si môže podnikateľ uplatniť len pri vozidle používanom výlučne na podnikanie, čo musí vo väčšine prípadov preukázať záznamami o jazdách v elektronickej podobe. Ak sa automobil využíva aj na súkromné účely alebo sa nevedú záznamy o jazdách v zákonom predpísanej podobe, nárok na odpočet DPH je automaticky limitovaný na polovicu. 100 % odpočet DPH pri kúpe osobného auta po 1.1.2026 je podnikateľ povinný súčasne oznámiť daňovému úradu a takto na seba nedobrovoľne upozorniť. Finančná správa následne môže preverovať nielen oprávnenosť odpočtu, ale aj vedenie zákonom predpísaných záznamov a splnenie oznamovacích povinností.
Nové pravidlá obmedzujúce odpočet DPH týmto spôsobom sa vzťahujú nielen na kúpu osobných motorových vozidiel kategórie M1 a motocyklov kategórie L1e alebo L3e, ale aj na ich nájom po 1.1.2026, vrátane všetkých nákladov v súvislosti s týmito autami ako sú opravy, údržba, diaľničné známky, pohonné látky a akékoľvek iné prevádzkové výdavky. Zavedenie paušálneho odpočtu DPH je istým typom bezpečného prístavu pre podnikateľov, ktorí využívajú autá aj na súkromný účel s cieľom zachovať odpočítanie DPH aspoň v polovičnej výške bez preukazovania skutočného pomeru. Uplatnením paušálneho odpočtu však podnikateľ automaticky nepriznáva použitie auta aj na súkromné účely. Daňovníci, ktorí nevedú zákonom predpísanú elektronickú evidenciu jázd a využívajú autá iba na podnikanie majú taktiež právo na odpočet iba v polovičnej výške.
Aj keď z pohľadu DPH je polovičný odpočet bezrizikový, z pohľadu dane z príjmov podnikateľ musí stále dobre zvažovať, či k takémuto kráteniu DPH dochádza iba z dôvodu nevedenia evidencie jázd alebo súčasne aj z dôvodu používania auta aj na súkromný účel. Používanie áut aj na súkromné účely má ďalšie daňové dôsledky na uplatňovanie daňových výdavkov a zdaňovanie zamestnaneckých benefitov, čo môže správca dane taktiež pri daňovej kontrole preveriť. "Niektorí podnikatelia si možno ani neuvedomia, že používanie auta na súkromné účely môže v prípade daňovej kontroly vyvolať ďalšie otázniky, ako napríklad, či sa zamestnancovi zdaňuje spotreba pohonných látok cez mzdy, či je samotné poskytnutie auta zdanené ako zamestnanecký benefit alebo či sú krátené výdavky v súvislosti s vozidlom u živnostníkov, ktorí nie sú zamestnávateľmi. Pritom zamestnancom pre tento účel je aj konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným bez ohľadu na to, či má pracovnú zmluvu," upozorňuje
Nový systém je neférový k tým, ktorí používajú auto prevažne na podnikanie
Aj keď paušálny, 50 % odpočet DPH znamená zjednodušenie administratívy pre podnikateľov, je to polovičné riešenie. "Toto nastavenie ide na úkor poctivých podnikateľov. Po správnosti by sa mali pravidlá zjednodušiť aj v oblasti dane z príjmov tak, aby priznanie použitia auta na súkromný účel nebolo administratívnou šikanou pre podnikateľov," vysvetľuje Branislav Mačuha, daňový manažér poradenskej spoločnosti Grant Thornton, a dodáva: "Ak niekto preukáže, že auto využíva z 99 % iba na podnikanie, obmedzenie odpočtu DPH na polovicu je neférové. Súčasný právny stav svojou komplikovanosťou doslova nabáda podnikateľov na nepriznanie využitia auta aj na súkromný účel. Paušálny odpočet DPH sa síce zaviedol, avšak nie práve šťastným spôsobom. Okrem toho naďalej evidujeme nedostatky v zákone o dani z príjmov, keď by si mal daňovník uplatňovať paušálne daňové výdavky na pohonné látky v skutočnom pomere maximálne do výšky 80 %. Ďalšou otvorenou otázkou je administratívne náročná povinnosť zamestnávateľa zdaniť zamestnancovi skutočnú súkromnú spotrebu pohonných látok cez mzdy. Finančná správa doposiaľ nikde nevysvetlila ako toto majú podnikatelia robiť, ak nevedú knihu jázd."
Kto si uplatnil 100 % odpočet na nové auto, musí viesť detailné záznamy, až kým auto nepredá
Každý podnikateľ by si mal rozhodnutie uplatniť si 100 % odpočet DPH dôkladne zvážiť, pretože finančná správa je pri ukončení vedenia záznamov o jazdách v budúcnosti pomerne prísna a znenie zákona o DPH nie je v tejto otázke jednoznačné. Hoci môže byť názor finančnej správy sporný, podľa jej výkladu musí podnikateľ, ktorý si pri kúpe vozidla uplatní 100 % odpočet DPH, viesť záznamy o jazdách dovtedy, kým vozidlo neprestane využívať na podnikanie. Pri striktnom výklade by to mohlo byť aj doživotne, resp. až dovtedy, kým auto nepredá alebo nepreradí do osobného užívania.
Ak podnikateľ v budúcnosti prestane viesť záznamy o jazdách, hoci bude vozidlo naďalej používať výlučne na podnikanie, mal by podľa názoru finančnej správy podať dodatočné daňové priznania a upraviť už odpočítanú DPH nielen z kúpy vozidla, ale aj z prevádzkových výdavkov na 50 %. V dôsledku tohto postupu mu bude dokonca uložená pokuta z dodatočne vyrubenej DPH, a to napriek tomu, že postupoval v súlade s metodickým výkladom finančnej správy.
Zároveň platí, že ak si podnikateľ pri kúpe vozidla odpočítal DPH v plnej výške z dôvodu jeho výlučného využívania na podnikanie, v budúcnosti už nemôže prejsť na zjednodušený paušálny systém odpočítania DPH, ak začne využívať auto aj na súkromný účel. "Som však rád, že v tomto prípade zvíťazil zdravý rozum a podnikateľ nemusí podávať dodatočné daňové priznania, ale odvádza DPH z tzv. nákladov na bezodplatné poskytnutie služby. Keďže však zákon pojem "náklady na poskytnutie služby" nedefinuje, daňovník sa dostáva do právnej neistoty. Preto odporúčam vyhnúť sa tomuto postupu. Zároveň podnikateľ musí pokračovať vo vedení záznamov o jazdách v zákonom predpísanej podobe, hoc auto začal využívať súkromne" uvádza Branislav Mačuha zo spoločnosti Grant Thornton.
Kto si pôvodne uplatnil 50 % odpočet a neskôr prejde na 100 %, cez daňové priznanie získa alikvotnú časť DPH
Ak si však podnikateľ pri kúpe vozidla uplatní odpočítanie DPH v paušálnej výške 50 %, situácia je priaznivejšia. V prípade, že sa podnikateľ v budúcnosti rozhodne viesť záznamy o jazdách, ktoré preukážu využívanie vozidla výlučne na podnikanie, môže si dodatočne uplatniť nárok na odpočítanie DPH. V takom prípade najneskôr do konca kalendárneho roka oznámi daňovému úradu, že od nasledujúceho roka začne toto osobné motorové vozidlo používať prvýkrát výlučne na podnikanie. Ak zároveň neuplynulo päť kalendárnych rokov od roku prvého použitia vozidla, daňový úrad mu prostredníctvom daňového priznania vráti aj alikvotnú časť DPH z jeho kúpnej ceny.
Čo musí obsahovať kniha jázd, aby "prešla kontrolou"
Daňová kontrola alebo miestne zisťovanie nemusí byť ani otvorené. Daňovník je povinný sprístupniť na výzvu daňového úradu záznamy o jazdách v elektronickej podobe, pričom správca dane môže určiť aj veľmi krátku lehotu osem dní na ich predloženie. Preto sa neoplatí spoliehať na to, že knihu jázd si podnikateľ vytvorí neskôr. Podnikatelia uplatňujúci si odpočet DPH vo výške 100 % z titulu využívania auta výhradne na podnikanie by si mali skontrolovať, že elektronické záznamy o jazdách obsahujú nasledovné zákonom stanovené náležitosti:
- identifikačné číslo vozidla VIN,
- evidenčné číslo vozidla, názov a typ vozidla,
- stav počítadla kilometrov vozidla v deň začatia vedenia záznamov, na konci každého zdaňovacieho obdobia a v deň ukončenia vedenia záznamov,
- evidencia o každom použití vozidla, ktorá obsahuje najmä poradové číslo záznamu o jazde, meno a priezvisko osoby, ktorá viedla vozidlo počas jazdy, dátum, čas začatia jazdy a skončenia jazdy, účel jazdy preukazujúci použitie vozidla výhradne na podnikanie, miesto začatia jazdy a miesto skončenia jazdy, počet najazdených kilometrov za každú jazdu, stav počítadla kilometrov pred každou jazdou a po každej jazde,
- evidencia o nadobudnutí tovaru a prijatí služieb slúžiacich na prevádzku vozidla v členení na jednotlivé tovary a služby s uvedením ich špecifikácie, obstarávacej ceny bez dane a dátumu nadobudnutia tovaru alebo prijatia služby.
Finančná správa upozorňuje, že pod pojmom "viesť záznamy v elektronickej podobe" sa rozumie vedenie záznamov v elektronicky spracovateľnom formáte. Takýmto formátom môže byť napríklad Excel, Word alebo elektronický výpis evidencie jázd zo satelitného systému prevádzky motorového vozidla. Digitálny sken ručne vyplnenej tabuľky finančná správa neakceptuje. Vozidlo však nemusí byť nevyhnutne vybavené satelitným systémom sledovania prevádzky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa využíva aj diaľničné kamery na daňové preverovanie firemných áut. Daňový odborník radí, na čo si dať pozor © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Grant Thornton PR
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