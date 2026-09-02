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02. septembra 2026
Vláda súhlasí s podpisom Dohovoru na zriadenie komisie pre škody spáchané na Ukrajine. Fico priznal, že Rusku sa tento krok nepáči
Tagy: Dohovor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Rokovanie vlády Ruská agresia Ruská federácia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Medzinárodný orgán v rámci Rady Európy má vyhodnocovať nároky za škody spôsobené ruskou agresiou, platnosť na Slovensku bude záväzný po ratifikácií.
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2.9.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný orgán v rámci Rady Európy má vyhodnocovať nároky za škody spôsobené ruskou agresiou, platnosť na Slovensku bude záväzný po ratifikácií.
Vláda vyjadrila súhlas s podpisom Dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Pre SR bude záväzný až po ratifikácii. Cieľom Dohovoru je ustanoviť právny základ pre zriadenie a činnosť správneho orgánu na preskúmanie, posudzovanie a rozhodovanie o oprávnených nárokoch a určovanie výšky náhrady za škodu spôsobenú od 24. februára 2022 na území Ukrajiny medzinárodne protiprávnymi činmi Ruskej federácie na Ukrajine alebo proti Ukrajine v súlade s medzinárodným právom. Ako sa píše v predloženom materiáli, komisia bude zriadená ako nezávislý administratívny orgán s medzinárodnoprávnou subjektivitou v inštitucionálnom rámci Rady Európy. Jej úlohou bude posudzovať nároky na náhradu škody, straty a ujmy spáchané Ruskom na Ukrajine.
Vláda o tomto bode mala rokovať ešte na rokovaní 26. augusta. Liberáli upozornili, že 10. júla 2026 mal dostať slovenský zástupca veľvyslanca v Moskve výstražný telefonát od predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí.
„Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok,“ vysvetlil Ivan Novotný (SaS).
Pokračoval, že rezort diplomacie napriek tejto vyhrážke v procese podpisu pokračoval, čo treba podľa Novotného oceniť. Keď však prišiel dohovor na vládu, odstavil ho podľa Novotného priamo predseda vlády Robert Fico a bod zostal v stave rokovania „prerušené“. Otázkou tak podľa Novotného je, či sa Fico spojil priamo s Rusmi pred rokovaním vlády a či mu volal pred vládou ruský veľvyslanec Sergej Vadimovič Andrejev alebo Sergej Lavrov.
S istotou sa však podľa neho dá povedať, že krok Fica bol vyhovením priamej požiadavky Kremľa. Novotný je súčasne presvedčený, že tento dohovor bude schválený len naoko. Vláda ho podľa neho síce schváli, ale neratifikuje. V prípade, že dohovor nebude podpísaný, SR by sa nezúčastňovala na činnosti zriadenej komisie a vystupovala by len v pozícii pozorovateľa.
K tvrdeniam SaS o údajnom ruskom vplyve na vládu Roberta Fica (Smer-SD) sa vyjadrilo samotné ministerstvo zahraničných vecí. Rezort diplomacie hovorí, že ide o nepodložené a nepravdivé tvrdenia, ktoré odmieta. Ministerstvo zdôraznilo, že štandardným spôsobom realizuje všetky právno-procesné kroky v súvislosti s materiálom týkajúcim sa vzniku Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu ako kroku na ochranu medzinárodného práva, uznanie ľudských i materiálnych škôd spôsobených vojnou a podporu povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny, ktorá môže priniesť ekonomické príležitosti aj pre slovenské firmy.
Rezort upozornil, že proces normálne prebiehal. To, že vláda rozhodla o prerušení materiálu totiž podľa ministerstva neznamená, že ho odmietla. „V tejto súvislosti razantne odmietame akékoľvek opozíciou vymyslené spájanie tohto kroku s vyhrážkami zo strany inej krajiny. Je to práve aktuálna vláda, ktorá presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, kde odmietame akékoľvek zasahovanie do vnútorných záležitostí našej vlasti zo strany iného štátu alebo iných orgánov, ako tomu bolo v minulosti počas predchádzajúcich vlád,“ vyhlásilo ministerstvo.
Premiér Robert Fico po rokovaní vlády, na ktorom bol schválený dohovor, priznal, že Rusku sa tento krok nepáči. Upozornil však, že je úplne normálne, že za ním príde veľvyslanec iného štátu a povie mu, aby niečo nepodpisoval alebo nerobil, lebo sa im to nepáči.
„Už sa mi to stalo stokrát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte mu, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme, alebo neurobíme. Aj náš veľvyslanec dostal, a to som sa dozvedel včera, informáciu z ruskej strany, že sa im nepáči tento dohovor o nárokovej komisii, ktorá má vzniknúť,“ informoval premiér. Pripomenul, že rokovanie otvorili na rokovaní už minulý týždeň, no prerušili ho až do doby, kým o ňom nezistili viac. „Všetci sa upokojte, dohovor je schválený. Je to dohovor Rady Európy, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Vláda súhlasí s podpisom Dohovoru na zriadenie komisie pre škody spáchané na Ukrajine. Fico priznal, že Rusku sa tento krok nepáči © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda vyjadrila súhlas s podpisom Dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Pre SR bude záväzný až po ratifikácii. Cieľom Dohovoru je ustanoviť právny základ pre zriadenie a činnosť správneho orgánu na preskúmanie, posudzovanie a rozhodovanie o oprávnených nárokoch a určovanie výšky náhrady za škodu spôsobenú od 24. februára 2022 na území Ukrajiny medzinárodne protiprávnymi činmi Ruskej federácie na Ukrajine alebo proti Ukrajine v súlade s medzinárodným právom. Ako sa píše v predloženom materiáli, komisia bude zriadená ako nezávislý administratívny orgán s medzinárodnoprávnou subjektivitou v inštitucionálnom rámci Rady Európy. Jej úlohou bude posudzovať nároky na náhradu škody, straty a ujmy spáchané Ruskom na Ukrajine.
Výstražný ruský telefonát
Vláda o tomto bode mala rokovať ešte na rokovaní 26. augusta. Liberáli upozornili, že 10. júla 2026 mal dostať slovenský zástupca veľvyslanca v Moskve výstražný telefonát od predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí.
„Ruský diplomat informoval slovenského diplomata, že v Moskve si všimli, že Slovensko začalo vyvíjať kroky smerujúce k podpisu dohovoru, ktorým sa zriaďuje komisia pre škody spáchané Ruskom na Ukrajine. Ruský predstaviteľ v tomto telefonáte dôrazne varoval, že ak Slovensko podpíše tento dohovor, Kremeľ to bude vnímať ako nepriateľský krok,“ vysvetlil Ivan Novotný (SaS).
Kritika od opozičnej SaS
Pokračoval, že rezort diplomacie napriek tejto vyhrážke v procese podpisu pokračoval, čo treba podľa Novotného oceniť. Keď však prišiel dohovor na vládu, odstavil ho podľa Novotného priamo predseda vlády Robert Fico a bod zostal v stave rokovania „prerušené“. Otázkou tak podľa Novotného je, či sa Fico spojil priamo s Rusmi pred rokovaním vlády a či mu volal pred vládou ruský veľvyslanec Sergej Vadimovič Andrejev alebo Sergej Lavrov.
S istotou sa však podľa neho dá povedať, že krok Fica bol vyhovením priamej požiadavky Kremľa. Novotný je súčasne presvedčený, že tento dohovor bude schválený len naoko. Vláda ho podľa neho síce schváli, ale neratifikuje. V prípade, že dohovor nebude podpísaný, SR by sa nezúčastňovala na činnosti zriadenej komisie a vystupovala by len v pozícii pozorovateľa.
Reakcia ministerstva zahraničných vecí
K tvrdeniam SaS o údajnom ruskom vplyve na vládu Roberta Fica (Smer-SD) sa vyjadrilo samotné ministerstvo zahraničných vecí. Rezort diplomacie hovorí, že ide o nepodložené a nepravdivé tvrdenia, ktoré odmieta. Ministerstvo zdôraznilo, že štandardným spôsobom realizuje všetky právno-procesné kroky v súvislosti s materiálom týkajúcim sa vzniku Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu ako kroku na ochranu medzinárodného práva, uznanie ľudských i materiálnych škôd spôsobených vojnou a podporu povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny, ktorá môže priniesť ekonomické príležitosti aj pre slovenské firmy.
Rezort upozornil, že proces normálne prebiehal. To, že vláda rozhodla o prerušení materiálu totiž podľa ministerstva neznamená, že ho odmietla. „V tejto súvislosti razantne odmietame akékoľvek opozíciou vymyslené spájanie tohto kroku s vyhrážkami zo strany inej krajiny. Je to práve aktuálna vláda, ktorá presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, kde odmietame akékoľvek zasahovanie do vnútorných záležitostí našej vlasti zo strany iného štátu alebo iných orgánov, ako tomu bolo v minulosti počas predchádzajúcich vlád,“ vyhlásilo ministerstvo.
Fico priznal ruské výhrady
Premiér Robert Fico po rokovaní vlády, na ktorom bol schválený dohovor, priznal, že Rusku sa tento krok nepáči. Upozornil však, že je úplne normálne, že za ním príde veľvyslanec iného štátu a povie mu, aby niečo nepodpisoval alebo nerobil, lebo sa im to nepáči.
„Už sa mi to stalo stokrát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte mu, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme, alebo neurobíme. Aj náš veľvyslanec dostal, a to som sa dozvedel včera, informáciu z ruskej strany, že sa im nepáči tento dohovor o nárokovej komisii, ktorá má vzniknúť,“ informoval premiér. Pripomenul, že rokovanie otvorili na rokovaní už minulý týždeň, no prerušili ho až do doby, kým o ňom nezistili viac. „Všetci sa upokojte, dohovor je schválený. Je to dohovor Rady Európy, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto,“ uzavrel Fico.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Vláda súhlasí s podpisom Dohovoru na zriadenie komisie pre škody spáchané na Ukrajine. Fico priznal, že Rusku sa tento krok nepáči © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dohovor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Rokovanie vlády Ruská agresia Ruská federácia Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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