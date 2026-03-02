Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anežka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Finančná správa zabránila takmer dvojmiliónovej škode, v rámci akcie Triplex zaistila viac ako desať ton tabaku – FOTO


Tagy: Colníci prezident Finančnej správy SR Tabak

Príslušníci finančnej správy zabránili takmer dvojmiliónovej škode. V rámci akcie s krycím názvom Triplex zaistili viac ako desať ton tabaku. Akcia trvala štyri ...



Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Príslušníci finančnej správy zabránili takmer dvojmiliónovej škode. V rámci akcie s krycím názvom Triplex zaistili viac ako desať ton tabaku. Akcia trvala štyri dni a prebiehala v troch okresoch. Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s ozbrojenými príslušníkmi colných úradov odhalili nelegálne sklady s viac ako desať tonami tabakovej suroviny. Predbežná škoda na spotrebnej dani pritom presiahla 1,8 milióna eur.

Séria zásahov v niekoľkých okresoch


Finančná správa priblížila, že akciou nadviazali na medzinárodnú spoluprácu a vlastnú operatívno-pátraciu a analytickú činnosť príslušníkov KÚFS.

Na základe získaných a overených informácií vykonali koncom februára 2026 sériu zásahov v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou a Dolný Kubín. Vyšetrovatelia identifikovali sieť nelegálnych skladov, ktoré slúžili na uskladnenie tabakovej suroviny,“ priblížila finančná správa. Spresnila, že pri prehliadkach zaistili 51 krabíc tabakovej suroviny, listinné dôkazy, pečiatku a mobilnú techniku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nelegálny obchod s tabakom pripravuje štát o milióny eur a zároveň deformuje férové podnikateľské prostredie. Našou prioritou je chrániť záujmy Slovenskej republiky aj Európskej únie a dôsledne eliminovať nelegálne siete,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.

Môže ísť o medzinárodnú skupinu


Finančná správa dodala, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov. V súčasnosti je v prípade jedna podozrivá osoba.

Súčasne podľa operatívnych poznatkov je predpoklad, že môže ísť o činnosť medzinárodnej organizovanej skupiny, ktorá pôsobí v rámci EÚ. „Slovensko mohlo v tomto prípade slúžiť ako logistický uzol pre nelegálne skladovanie. Tovar mohol byť následne použitý na páchanie trestnej činnosti v oblasti porušovania predpisov o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v rozpore so zákonom o spotrebnej dani z tabakových výrobkov,“ uzavrela Finančná správa.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa zabránila takmer dvojmiliónovej škode, v rámci akcie Triplex zaistila viac ako desať ton tabaku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colníci prezident Finančnej správy SR Tabak
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ficova vláda nakazila Slovensko vírusom, progresívci predstavili „Kladivo na korupciu“ – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Menej chaosu, viac istoty: Optimalizácia cesty pacienta v praxi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 