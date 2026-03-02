|
02. marca 2026
Finančná správa zabránila takmer dvojmiliónovej škode, v rámci akcie Triplex zaistila viac ako desať ton tabaku – FOTO
Príslušníci finančnej správy zabránili takmer dvojmiliónovej škode. V rámci akcie s krycím názvom Triplex zaistili viac ako desať ton tabaku. Akcia trvala štyri ...
2.3.2026 (SITA.sk) - Príslušníci finančnej správy zabránili takmer dvojmiliónovej škode. V rámci akcie s krycím názvom Triplex zaistili viac ako desať ton tabaku. Akcia trvala štyri dni a prebiehala v troch okresoch. Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s ozbrojenými príslušníkmi colných úradov odhalili nelegálne sklady s viac ako desať tonami tabakovej suroviny. Predbežná škoda na spotrebnej dani pritom presiahla 1,8 milióna eur.
Finančná správa priblížila, že akciou nadviazali na medzinárodnú spoluprácu a vlastnú operatívno-pátraciu a analytickú činnosť príslušníkov KÚFS.
„Na základe získaných a overených informácií vykonali koncom februára 2026 sériu zásahov v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou a Dolný Kubín. Vyšetrovatelia identifikovali sieť nelegálnych skladov, ktoré slúžili na uskladnenie tabakovej suroviny,“ priblížila finančná správa. Spresnila, že pri prehliadkach zaistili 51 krabíc tabakovej suroviny, listinné dôkazy, pečiatku a mobilnú techniku.
„Nelegálny obchod s tabakom pripravuje štát o milióny eur a zároveň deformuje férové podnikateľské prostredie. Našou prioritou je chrániť záujmy Slovenskej republiky aj Európskej únie a dôsledne eliminovať nelegálne siete,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Finančná správa dodala, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov. V súčasnosti je v prípade jedna podozrivá osoba.
Súčasne podľa operatívnych poznatkov je predpoklad, že môže ísť o činnosť medzinárodnej organizovanej skupiny, ktorá pôsobí v rámci EÚ. „Slovensko mohlo v tomto prípade slúžiť ako logistický uzol pre nelegálne skladovanie. Tovar mohol byť následne použitý na páchanie trestnej činnosti v oblasti porušovania predpisov o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v rozpore so zákonom o spotrebnej dani z tabakových výrobkov,“ uzavrela Finančná správa.
Séria zásahov v niekoľkých okresoch
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa zabránila takmer dvojmiliónovej škode, v rámci akcie Triplex zaistila viac ako desať ton tabaku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
