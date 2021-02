Finančná správa začala vymáhať nezaplatené dane z nehnuteľností, ľuďom poslala tisíce listov

Investícia do nehnuteľností

Môžu požiadať o odklad

Povinnosť si splní 30 percent ľudí

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa začína posielať takmer 13-tisíc daňovníkom listy, v ktorých ich vyzýva podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľnosti. Na stretnutí s médiami o tom v utorok informoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka . Ide o daňovníkov, ktorí predali nehnuteľnosť v rokoch 2016 až 2020 do piatich rokov od jej nadobudnutia a nepriznali príjem z jej predaja. Finančná správa odhaduje, že štát tým na daniach a zdravotných odvodoch prišiel zhruba o 70 miliónov eur.„Predaj nehnuteľnosti je od dane oslobodený, ak medzi nadobudnutím a predajom uplynie viac ako 5 rokov," upozornil Žežulka. Finančná správa sa podľa neho zamerala na tých, ktorí rodinné domy a byty predali do piatich rokov od získania ich vlastníctva. Tieto osoby tak dosiahli zdaniteľný príjem a podľa šéfa finančnej správy s najväčšou pravdepodobnosťou zabudli podať daňové priznanie.Upozornil na to, že tieto predaje sa uskutočnili aj čiastočne zo špekulatívnych dôvodov. „Najobľúbenejšia investícia na Slovensku je investícia do nehnuteľností," tvrdí. Mnohí ľudia podľa neho využili rast cien nehnuteľností, do piatich rokov nehnuteľnosť zrejme so ziskom predali a tento zisk zabudli zdaniť daňou z príjmu fyzických osôb.Daňovníkov finančná správa žiada, aby sami dobrovoľne podali daňové priznanie. Zameriava sa na predaje nehnuteľností v rokoch 2016 až 2019, kde povinnosť podať daňové priznanie už vznikla. „Zároveň už dopredu komunikujeme aj povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020," povedal Žežulka.Ide o vlaňajšie predaje nehnuteľností, ku ktorým daňová povinnosť ešte len vznikne. Ako dodal, ak by daňovníci mali vzhľadom na koronakrízu problémy so zaplatením dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, finančnú správu môžu požiadať o odklad platenia dane alebo úhradu dane v splátkach.Generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Rastislav Gábik upozornil na to, že povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľnosti si splní len 30 percent ľudí. „Medzera môže byť až 70 percent," povedal k množstvu ľudí, ktorí si svoju daňovú povinnosť nesplnili. Podľa neho ide o oblasť, ktorú finančná správa doteraz nekontrolovala. Zdôraznil, že ide o podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností.„Nevykonávame daňové kontroly," povedal. Ročný výpadok na daniach a zdravotných odvodoch z nepriznania zdaniteľného príjmu z predaja nehnuteľností odhaduje na 24 miliónov eur. Za roky 2016 až 2020 môže ísť spolu o spomínaných 70 miliónov eur. Upozornil na to, že ide o príjmy samospráv. „Ideme cestou vyspelých západných krajín," povedal Gábik k upozorňovaniu daňovníkov na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľnosti.