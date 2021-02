Odvolať Krajčího z funkcie môže len Matovič. Kollár priznal, že vec riešili aj na koaličnej rade

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 - Výmena ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) je na pleciach premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Pred utorkovým stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov v Prezidentskom paláci to uviedol predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina).V súvislosti s tým, či padol návrh na výmenu ministra zdravotníctva, Kollár uviedol, že na koaličnej rade sa to „neprerokovávalo, ale sedeli sme ako štyria lídri a tam sa bavili aj o tejto alternatíve,“ priblížil Kollár.Koaličná rada k predĺženiu núdzového stavu sa uskutočnila v pondelok 22. februára. Ministri na svojom rokovaní vo štvrtok 18. februára schválili návrh vlády SR na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR (NR SR) s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Ten bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie koronavírusu.Vláde musia tento krok ešte potvrdiť poslanci parlamentu, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Členovia zákonodarného zboru majú k tejto téme zasadnúť v stredu 24. februára. Niektorí koaliční poslanci vopred avizovali, že budú žiadať detailné odôvodnenie ďalšieho predĺženia núdzového stavu, v dôsledku čoho zasadala aj pondelková koaličná rada.