Finančná správa zaistila v slovenských hračkárstvach viacero falzifikátov, stavebnice môžu byť nebezpečné

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Príslušníci finančnej správy zaistili v obchodoch s hračkami v Tvrdošíne a Ružomberku stavebnice, ktoré už na prvý pohľad vykazovali znaky napodobeniny. Podľa hovorkyne Colného úradu Žilina Boženy Chríbikovej kvalita falzifikátov nie je zaručená a hra so skladačkami môže byť pre detských používateľov riziková.Napodobeniny si pri kontrole v troch obchodoch s hračkami všimli príslušníci finančnej správy z Oravy. „Boli to skladačky s obľúbenou policajnou, hasičskou či vojenskou tematikou, pre milovníkov zvierat zase stavebnice farmy a pre malé slečny princezné a dievčenský svet. Podozrivé na nich bolo vyobrazenie ochrannej známky a celkové vyhotovenie a spracovanie výrobkov," uviedla Chríbiková.Všetci majitelia predajní preukázali kontrolujúcej hliadke pôvod nadobudnutia hračiek. „Podľa ich vyjadrení však netušili, že môžu byť napodobeninami. Príslušníci finančnej správy tovar zaistili a požiadali o odborné vyjadrenie zástupcu držiteľa ochrannej známky, o ktorej mali podozrenie, že bola zneužitá. Ten to už v niektorých prípadoch potvrdil," dodala Chríbiková s tým, že zaistené falzifikáty hračiek príslušníci finančnej správy zlikvidujú.