Matovičovo ministerstvo diskutuje s podnikateľmi o odškodňovacom zákone, ale môže ho pochovať vnútrokoaličný spor

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzálny odškodňovací zákon stále nemá jasné kontúry a nie je isté, či vôbec niekedy vypracovaný bude. Pôvodne mal zákon na starosti rezort hospodárstva pod vedením ministra Richarda Sulíka. No po nástupe vlády Eduarda Hegera agenda prešla pod ministerstvo financií na čele s Igorom Matovičom. Tlačový odbor rezortu financií agentúru SITA informoval, že diskusie na túto tému s podnikateľmi pokračujú. Potrebujú zozbierať a zanalyzovať potrebné dáta, aby vedeli nastaviť efektívnu pomoc.Rezort financií zároveň pripomenul, že aj vďaka už schváleným opatreniam podnikatelia a firmy prežili turbulentnú dobu s oveľa menšími následkami, ako očakávali.„Inak povedané, dopad pandémie na podnikateľský sektor sa podarilo stlmiť. Kým na začiatku pandémie sme sa obávali toho, že štát príde na daniach od firiem o 700 miliónov eur v porovnaní s rokom 2019, najnovšia daňová prognóza ukazuje, že výpadok korporátnych príjmov za rok 2020 bude v polovičnej výške,“ uviedlo tlačové oddelenie ministerstva financií.Podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Petra Goliaša bola medzi ekonómami už v rámci krízového štábu dávnejšie zhoda, že by bolo vhodné kompenzovať podnikateľom časť fixných nákladov v závislosti od poklesu ich tržieb počas krízy.„Čiastočne sa tak udialo cez nové schémy pomoci najmä v cestovnom ruchu, gastrosektore a v cestnej doprave,“ povedal pre agentúru SITA Goliaš. Masívnejšie plošné kompenzácie podľa neho neprišli pravdepodobne najmä pre negatívne dopady na štátny rozpočet.Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina sa domnieva, že pri vypracovávaní legislatívy ide o vnútrokoaličný spor a nie odborný problém. „Myslím si, že podnikatelia prežili vďaka svojim rozhodnutiam, úsporám a úverom, ktoré si zobrali a až následne vďaka štátnej pomoci,“Zároveň dodal, že čím neskôr bude zákon vypracovaný, tým je menšia šanca na schválenie a jeho prínos. „Myslím si, že nie je vôľa v koalícii tento zákon prijať,“ uzavrel Serina.Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ešte koncom novembra minulého roka povedal, že by chcel prijať univerzálny odškodňovací zákon. Navrhli ho trikrát a trikrát na vláde neprešiel. Po vzniku vlády Eduarda Hegera sa minister financií Igor Matovič vyjadril, že si to berie na starosť.