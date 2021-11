Finančná správa zasiela výzvy na podanie daňového priznania, za oneskorenie hrozí mastná pokuta

Príčinou je pandemická situácia

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa spracovala ku koncu minulého mesiaca takmer 1,2 milióna daňových priznaní, čo je aktuálne na úrovni 99,76 percent plnenia. Tým, ktorí si nesplnili povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2020, zasielajú daňové úrady v týchto dňoch výzvy.Za oneskorené podanie či za nepodanie daňového priznania hrozí daňovým subjektom pokuta. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská Najviac daňových priznaní evidovala finančná správa k dani z príjmu fyzických osôb typu B (493 768), potom k dani z príjmu fyzických osôb typu A (428 213) a k dani z príjmu právnických osôb (277 293). V porovnaní so zdaňovacím obdobím rokov 2018 a 2019 sa ukázal najvyšší pokles prijatých daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb typu A.„Finančná správa vidí príčinu v pandemickej situácii, keď zamestnanci mali v menšom rozsahu iné príjmy, ktoré mohli byť dôvodom na samostatné podanie daňového priznania," uviedla Rybanská.Obchodným spoločnostiam, ktoré si nesplnili povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb, zasielajú daňové úrady v týchto dňoch výzvu na podanie. Za oneskorené podanie daňového priznania, ako aj za nepodané daňové priznanie dostanú daňové subjekty pokutu podľa daňového poriadku vo výške od 30 eur do 16 000 eur.Uložením pokuty nezaniká povinnosť daňovníka daňové priznanie podať. V prípade, ak daňové priznanie nebude podané ani na výzvu, správca dane môže určiť daň podľa pomôcok, a to aj bez súčinnosti s daňovým subjektom.Zákonnú povinnosť podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca tohto roka si splnilo viac ako 682-tisíc daňovníkov. Približne 280-tisíc subjektov si odložilo podanie o tri mesiaca, teda do konca júna tohto roka.Hraničný septembrový termín na podanie odloženého daňového priznania využilo 18 651 daňovníkov, z toho 17 151 fyzických osôb a 1 500 právnických osôb.Do konca roka finančná správa ešte očakáva podania k dani z príjmov právnických osôb od daňových subjektov, ktoré majú účtovné obdobie hospodársky rok. Počet týchto daňových priznaní však výrazne neovplyvní celkový počet daňových priznaní.