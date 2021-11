Opatrenia proti koronavírusu sa pre nezaočkovaných možno sprísnia, konzílium odborníkov navrhuje aj zákaz vychádzania (video)

5.11.2021 - Konzílium odborníkov navrhlo vláde sprísniť opatrenia proti koronavírusu, pretože epidemická situácia na Slovensku sa zhoršuje.

V bordových a čiernych okresoch by sa mali obmedziť otváracie hodiny prevádzok do 22:00.

Zákaz vychádzania a COVID pasy

V čiernych okresoch navrhujú obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch. Voľný má byť iba pre očkovaných a pre tých, čo ochorenie COVID-19 prekonali. Mal by to byť teda zákaz vychádzania pre neočkovaných, podobne ako platil v druhej vlne s výnimkami, napríklad na cestu do práce, potravín či k lekárovi.

Konzílium navrhuje zaviesť aj COVID pasy do zamestnania v režime OTP od červených okresoch. Pričom zamestnávateľ by mal mať možnosť skontrolovať, či je zamestnanec očkovaný, testovaný alebo ochorenie prekonal.

Ďalším odporúčaním je, aby všetci zamestnanci prešli na prácu z domu všade, kde je to možné bez ohľadu na farbu okresu, výrazne to odporúčajú od červenej farby. V čiernych okresoch by sa mali zakázať podujatia ako svadby, oslavy či večierky a diskotéky, na ktorých je vysoké riziko nakaziť sa.

Povinné očkovanie pre určité skupiny

Konzílium odborníkov by chcelo zvýhodniť očkovaných pri PN-kách a to tak, že dnes platnú zvýhodnenú PN-ku dostanú len infikovaný koronavírusom, ktorí boli zaočkovaní. Nezaočkovaní infikovaní majú dostávať nižšiu PN-ku.

Školy majú ostať otvorené, ale ak by mali veľa infikovaných, mali by „covidové prázdniny“ podobne ako to býva pri chrípkovej epidémii.

Čo najviac sa má podporiť očkovanie treťou dávkou vakcíny a to najmä u rizikových skupín a v domovoch sociálnych služieb. Konzílium rokovalo aj o povinnom očkovaní pre určité skupiny a apeluje aj na výrazne dodržiavanie a kontrolovanie opatrení.

