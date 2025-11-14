Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Ekonomika

14. novembra 2025

Finančná správa zatlačila na taxikárov, na celom Slovensku kontroluje evidovanie tržieb


V roku 2024 takmer polovica taxikárov nepriznala žiadne príjmy, v tomto roku situácia taxikármi nie je o nič lepšia. Informovala o tom finančná správa, ktorá od začiatku novembra spustila celoslovenskú kontrolnú ...



60576608_327814711232733_2331020365200883712_n 676x433 14.11.2025 (SITA.sk) - V roku 2024 takmer polovica taxikárov nepriznala žiadne príjmy, v tomto roku situácia taxikármi nie je o nič lepšia. Informovala o tom finančná správa, ktorá od začiatku novembra spustila celoslovenskú kontrolnú akciu Taxi. Do akcie sa zapojil veľký počet príslušníkov finančnej správy.


Kontrolóri pritom vystupujú ako zákazníci taxislužieb a preverujú tak dodržiavanie povinnosti evidovať tržby v systéme e-kasa. Akciou finančná správa reaguje na alarmujúce zistenia, keď v období od začiatku tohto roka do 31. októbra odhalili porušenie zákona pri takmer 80 percentách kontrol taxislužieb. Pokuty, ktoré uložili, dosiahli takmer 85-tisíc eur.

Mnohí nepriznávajú príjmy


„Analýza daňových priznaní ukázala, že za celý rok 2024 takmer polovica taxikárov nepriznala žiadne príjmy alebo len do výšky necelých 2 000 eur,“ spresnila finančná správa.

Od spustenia akcie k 12. novembru kontrolóri vykonali 222 kontrol, z ktorých 108 bolo pozitívnych. Uložené pokuty pritom dosiahli takmer 34-tisíc eur. „Vysoká miera porušení výrazne narúša férové podnikateľské prostredie a konkurenčnú schopnosť poctivých taxikárov,“ upozornila finančná správa.

Ak nie je dodržaná povinnosť evidovať tržbu v systéme e-kasa, hrozí pokuta od 500 do 30-tisíc eur. Pri opakovanom porušení môže byť udelený aj zákaz činnosti na 72 hodín. Akcia bude pokračovať do konca novembra, a to v pracovné dni aj víkendy, v denných aj nočných hodinách. Finančná správa bude preverovať aj flotily prevádzkované digitálnymi platformami.

Kontrolovali aj obchody


Finančná správa súčasne informovala, že v októbri vykonali takmer 1 600 kontrol, ktorými sa zamerali na evidenciu tržieb. Najviac kontrolovaný bol maloobchod s kvetmi, ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach a služby pohostinstiev. Nezrovnalosti pritom odhalili v tretine prípadov.

Ako colníci spresnili, závažné porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 487 prípadoch. Za tieto porušenia uložili pokuty v sume viac ako 265-tisíc eur. „Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie tržby, a to až v 319 prípadoch,“ spresnila finančná správa, ktorá na základe opakovaných porušení zákona vydala 23 zákazov predaja a v jednom prípade podala návrh na odňatie živnostenského oprávnenia.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa zatlačila na taxikárov, na celom Slovensku kontroluje evidovanie tržieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colníci E-Kasa Taxikári Tržby
