 24hod.sk    Ekonomika

14. novembra 2025

Šerpovia Únie rokovali v Bruseli, Slovensko presadzuje energetické priority a vyvážený rozpočet


Dvojdňové rokovanie šerpov Európskej únie, ktorí pôsobia ako hlavní poradcovia predsedov vlád a hláv členských štátov, sa v Bruseli venovalo prípravám strategických ...



14.11.2025 (SITA.sk) -


Dvojdňové rokovanie šerpov Európskej únie, ktorí pôsobia ako hlavní poradcovia predsedov vlád a hláv členských štátov, sa v Bruseli venovalo prípravám strategických debát na úrovni Európskej rady. Slovensko na zasadnutí zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok, ktorý vykonáva funkciu šerpa predsedu vlády Roberta Fica.



Energie a podpora priemyslu


Účastníci diskusie sa sústredili predovšetkým na práce spojené s Agendou lídrov na rok 2026. Dokument má stanoviť rámec pre najbližšie rokovania predsedov vlád a prezidentov členských krajín. Štátny tajomník Marek Eštok zdôraznil, že Slovensko považuje za kľúčové návrhy Európskej komisie zamerané na znižovanie cien energií a opatrenia na podporu automobilového a ťažkého priemyslu.


Podľa jeho slov ide o oblasti, ktoré zásadne ovplyvňujú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Uviedol, že energetické náklady predstavujú pre otvorenú a proexportne orientovanú krajinu zásadnú tému a Slovensko potrebuje európske riešenia, ktoré podnikom v týchto sektoroch pomôžu udržať si výkonnosť aj zamestnanosť.



Významnú časť diskusie tvorila aj príprava Viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2028 až 2034. M. Eštok pripomenul, že Slovensko dlhodobo presadzuje potrebu vyváženého rozpočtu, ktorý bude zodpovedať rastúcim ambíciám Únie a zároveň reálnym investičným potrebám.


Vyhlásil, že Slovensko podporuje znižovanie administratívnej záťaže, no odmieta oslabovanie tradičných politík, ktoré sa dlhodobo podieľajú na harmonickom rozvoji Európy. Za ne považuje najmä kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku, ktoré by podľa neho mali zostať pevnými piliermi európskeho rozpočtu, a nie oblasťami súťažiacimi o obmedzené zdroje.



Pomoc Ukrajine


Doplnil, že Slovensko očakáva geograficky vyvážené prerozdelenie financií tak, aby nové nástroje skutočne posilnili konkurencieschopnosť Európy a neprispievali k prehlbovaniu rozdielov medzi členskými krajinami ani medzi jednotlivými regiónmi.


Rokovanie sa venovalo aj ďalšiemu postupu Európskej únie v podpore Ukrajiny. Štátny tajomník pripomenul, že Slovensko zostáva konštruktívnym partnerom svojho východného suseda. Poukázal na dlhodobé poskytovanie humanitárnej pomoci vo viacerých oblastiach a tiež na nedávne tretie spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.


Vyjadril presvedčenie, že pomoc Únie by mala prispieť najmä k stabilite, mieru a bezpečnosti regiónu a mala by rešpektovať záujmy susedných krajín, ktoré sú členmi Európskej únie.




Zdroj: SITA.sk - Šerpovia Únie rokovali v Bruseli, Slovensko presadzuje energetické priority a vyvážený rozpočet © SITA Všetky práva vyhradené.

