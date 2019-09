Finančná správa zistila porušenie zákona o registračných pokladniciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. septembra (TASR) – Finančná správa (FS) skontrolovala od spustenia systému online pripojených registračných pokladníc (eKasa) takmer 1200 podnikateľov a zistila pochybenie pri používaní pokladníc vo viac ako 60 % prípadoch. Sankcie za tieto prehrešky dosiahli výšku približne 380.000 eur, informovala v utorok na tlačovej konferencii finančná správa.Podľa prezidentky FS Lenky Wittenbergerovej majú kontroly preukázateľné výsledky.povedala Wittenbergerová. Upozornila, že do systému online pripojených registračných pokladníc je zapojená stále približne iba polovica z ich celkového počtu. K dnešnému dňu eviduje v systéme eKasa tržby viac ako 120.000 pokladníc.Generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík FS Ladislav Hanniker pripomenul, že čas na zmenu pôvodných elektronických registračných pokladníc na online registračné pokladnice sa kráti a pokuty, ktoré budú od januára dávať za nepripojenie k systému eKasa FS, sú vysoké.povedal. Na trhu je v súčasnosti dostatok nových registračných pokladníc, no distribútorom chýbajú objednávky, a možnosti servisných organizácií, ktoré pokladnice pripájajú, sú obmedzené.Podnikatelia majú možnosť sa pripojiť do systému bez pokuty od finančnej správy do konca roka. Podmienkou však bolo, aby sa do konca júna zaregistrovali a získali pre každú pokladnicu eKasa kód. Podľa Hannikera už nie sú na trhu takmer žiadne pokladnice, ktoré by tento kód nemali pridelený.dodal Hanniker.