Pod Mostom SNP by sa mali premietať mená obetí holokaustu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. septembra (TASR) - Pod Mostom SNP by mal vzniknúť multimediálny pamätník obetiam holokaustu. V časti podchodu pod mostom by sa mali premietať mená približne 10 000 bratislavských obetí zo židovskej komunity. Pre TASR to povedal predseda Židovskej náboženskej obce (ŽNO) Tomáš Stern.povedal. Technické vybavenie, termín realizácie a financovanie sú momentálne v procese riešenia.ŽNO oslovila na spoluprácu aj mesto Bratislava, keďže podchod je majetkom mesta.priblížil hovorca hlavného mesta Peter Bubla.uviedol Stern. Zámerom projektu je tiež obnoviť podchod, ktorý je dlhodobo devastovaný.Druhú časť expozície bude tvoriť projekcia historických fotografií s popisom, ktoré priblížia dejiny židovskej komunity v Bratislave. Návštevník tiež bude môcť absolvovať virtuálnu prehliadku historickým Rybným námestím, informoval Stern.