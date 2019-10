Finančná správu bude podnikateľom pripomínať eKasu dvakrát mesačne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radoslav Stoklasa Foto: TASR/Radoslav Stoklasa

Bratislava 22. októbra (TASR) – Finančná správa (FS) SR opäť zašle podnikateľom upozornenie na blížiaci sa termín definitívneho spustenia eKasy. Výzvy na pripojenia sa k tomuto systému dostanú do svojich e-mailových schránok na portáli FS podnikatelia, ktorí požiadali o pridelenie kódu pre elektronickú pokladnicu online napojenú na finančnú správu, ale zatiaľ v systéme eKasa tržby neevidujú. Podobné upozornenie bude FS posielať dvakrát mesačne, informovala v utorok Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR.spresnila Adamčíková. Finančná správa chce aj takýmto spôsobom upozorniť podnikateľov, aby sa pripojili do systému čo najskôr. Vyhnú sa zbytočnému stresu v závere roka. Hrozí totiž, že personálne aj technické kapacity dodávateľov, výrobcov a distribútorov online registračných pokladníc môžu byť v tom čase výrazne obmedzené.dodala Adamčíková.FS podnikateľom pripomenula, že musia v eKase evidovať tržby ihneď, ako ju dostanú od výrobcu, dovozcu alebo distribútora. Aktuálne eviduje FS v systéme eKasa tržby už 136.118 pokladníc. Aktívne pokladnice denne vydávajú vyše štyri milióny pokladničných dokladov. Celkovo finančná správa prijala v systéme eKasa od jeho zavedenia takmer 358 miliónov pokladničných dokladov.Systém eKasa FS spustila už od apríla, pričom podnikatelia, ktorí už registračné pokladnice používali, sa mali pripojiť do konca júna. Pre nedostatok pokladníc a problémy niektorých dodávateľov predĺžil parlament termín na zmenu evidencie tržieb do konca roka.