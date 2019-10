Súdna rada koná podľa L. Žitňanskej alibisticky

Na archívnej snímke Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 22. októbra (TASR) - Súdna rada SR koná alibisticky, aj keď je to inštitúcia, ktorá má všetky kompetencie na to, aby sa mohla začať zaoberať podozreniami voči konaniu viacerých sudcov. V diskusii o novele zákona o sudcoch a prísediacich to v utorok vyhlásila nezaradená poslankyňa a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.S poslankyňou v tejto súvislosti súhlasí aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). V pléne povedal, že Súdna rada by mohla byť aktívnejšia, povedal, že je to však kolektívny orgán.Žitňanská reagovala na pripravovaný pozmeňujúci návrh z dielne rezortu spravodlivosti. Ten má podľa nej upraviť disciplinárne konania a tiež to,. Pozmeňujúci návrh však ešte nebol v pléne predložený, pretože sa musí nájsť zhoda v koalícii.Gál potvrdil, že vláda avizovala riešenie, ktoré ešte nebolo predložené. "," doplnil.vyhlásila Žitňanská na adresu Súdnej rady.Poslankyňa si myslí, že najbližšie verejné zhromaždenie by malo byť pred sídlom Súdnej rady. "skonštatovala.Podľa Žitňanskej sa tiež málo hovorí o orgánoch, ktoré by mali prinášať informácie a dôkazy o podozreniach. Pripomenula činnosť Slovenskej informačnej služby (SIS).upozornila s tým, že posledný šéf SIS, ktorý s ňou v tejto veci komunikoval, bol Karol Mitrík. Žitňanská považuje za vážne zlyhanie nečinnosť týchto orgánoch.doplnila.V diskusii tiež reagovala na minulotýždňovú voľbu člena Súdnej rady v pléne, ktorá sa podľa nej konala bez akejkoľvek pozornosti a poslanci podľa nej ani nevedeli, koho zvolili. Novým členom Súdnej rady sa stal Viliam Pohančeník.Bočným efektom vyšetrovania Mariana K. je podľa Žitňanskej to,Žitňanská tiež upozornila na politický vplyv.skonštatovala s tým, že každá zo zložiek systému bŕzd a protiváh by si mala robiť svoju robotu.