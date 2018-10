Finančné inštitúcie v SR čakajú pri predschválených úveroch zmeny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) - Finančné inštitúcie čakajú pri predschválených úveroch zmeny. Upraviť sa má výnimka pri overovaní príjmu spotrebiteľa v Sociálnej poisťovni (SP). Vyplýva to z novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorá prinesie aj ďalšie zmeny. Právnu normu z dielne Ministerstva financií SR posunul parlament do druhého čítania.Novelou zákona sa má upraviť výnimka z povinnosti overovania informácií súvisiacich s príjmom spotrebiteľa v SP pri tzv. predschválených úveroch.uvádza sa v novele z dielne rezortu financií.Upraviť sa má tiež financovanie motorových vozidiel, keďže sa súčasne mení aj zákon o spotrebiteľských úveroch.píše sa v novele zákona.Právnou normou sa mení aj zákon o povinnom zmluvnom poistení, pričom sa navrhuje mierne zvýšiť minimálne poistné. Sumy by mali zohľadňovať zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien zahŕňajúceho všetky členské štáty, ktorý zverejnil Eurostat.Ministerstvo financií v novele nakoniec upustilo od pôvodného zámeru, aby banky plošne poskytovali štátu údaje z bankových účtov podnikateľov.zdôvodnil rezort ešte v rámci pripomienkového konania.