Južná Kórea napriek nesúhlasu konzervatívcov schválila zmluvy s KĽDR

Mun Če-in, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 23. októbra (TASR) - Vláda juhokórejského prezidenta Mun Če-ina v utorok oficiálne schválila zmluvy o zmierení, ktoré líder dohodol minulý mesiac so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.Tento krok sa do veľkej miery vníma ako Munova snaha ukázať, že je odhodlaný zrealizovať dohody aj napriek silnejúcim pochybnostiam, či jeho ústretová politika nakoniec skutočne povedie k jadrovému odzbrojeniu Severnej Kórey (KĽDR).Munov kabinet schválil zmluvy o zmierení počas utorkového zasadnutia.Munov úrad oznámil, že prezidentzmluvy v ten istý deň neskôr.Schválenie zmlúv jednu po druhej určite prehĺbi názorovú rozdelenosť v celej Južnej Kórei, pretože tamojší konzervatívci sa stavajú proti takýmto krokom. Tvrdia totiž, že zmluvy so Severnou Kóreou oslabia národnú bezpečnosť a premrhajú peniaze daňových poplatníkov, napísala agentúra AP.V Južnej Kórei môže prezident schváliť niektoré zmluvy so Severnou Kóreou bez súhlasu parlamentu.