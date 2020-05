Finančné problémy počas pandémie zvyšujú u ľudí pocity úzkosti, najviac starostí im robí platenie účtov

Obavy z platenia účtov

Prejavy úzkosti môžu byť fyzické i psychické

10.5.2020 - Takmer polovica obyvateľov Británie pociťovala "veľkú úzkosť", keď krajina prijala obmedzujúce opatrenia súvisiace s koronavírusom. Vyplýva to z údajov Národného štatistického úradu (ONS).Stupeň úzkosti bol najvyšší u približne 8,6 milióna ľudí, ktorých príjem sa znížil, ukázal týždenný prieskum dopadov krízy. Medzi najtvrdšie zasiahnutými sú pritom nájomníci a súkromní podnikatelia. Úroveň spokojnosti je rovnako na najnižšej úrovni od začiatku vedenia záznamov v roku 2011, informuje ONS.Prieskum naznačuje, že viac ako 25 miliónov ľudí - 49,6 percenta osôb starších než 16 rokov - označilo svoju úzkosť ako vysokú. To je viac než dvakrát toľko ako koncom roka 2019.Úplne najväčšiu úroveň obáv pociťuje odhadom 2,6 milióna ľudí, ktorí majú podľa vlastných údajov problémy s platením účtov.Prejavy úzkosti môžu byť fyzické, napríklad bolesť hlavy či búšenie srdca, psychické, napríklad pocit napätia či problémy so spánkom, alebo týkajúce sa správania, napríklad problémy s koncentráciou alebo neschopnosť užiť si voľný čas.NHS navrhuje ako spôsoby zvládania úzkosti napríklad dychové cvičenia, zdravú stravu či fyzické cvičenie.