Hodnota stravných lístkov sa v tomto a budúcom roku nemá meniť, Krajniak ju chce nechať na stabilnej úrovni

Minister chce spraviť nulový variant

Nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov

10.5.2020 - Hodnota stravných lístkov sa v tomto a budúcom roku zrejme nezmení. Vláda totiž vo štvrtok schválila legislatívny návrh, ktorým sa v tomto a budúcom roku dočasne stopne zvyšovanie cestovných náhrad. Od sumy cestovných náhrad sa pritom odvíja hodnota stravných lístkov."Cestovné náhrady sa mali navyšovať na základe dobrých hospodárskych výsledkov minulého roka a súčasne vieme, že vzhľadom na koronakrízu budúci rok by sme cestovné náhrady museli znižovať podľa tohto roka," povedal po štvrtkovom rokovaní vlády minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.Ako uviedol, na túto tému sa rozprával s prezidentom Konfederácie odborových zväzov SR Mariánom Magdoškom."Urobme nulový variant, tento rok sa to nezdvihne a budúci rok sa to nezníži, radšej nech je to na stabilnej úrovni, ako keby to malo skákať," dodal minister."Vzhľadom na súčasnú situáciu sa navrhuje dočasne neupravovať sumy stravného pre príslušné časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Rezort argumentuje "situáciou, ktorá nastala v roku 2020 a ktorá má nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov".Podnikatelia podľa rezortu dostanú garanciu, že v rokoch 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sadzby stravného a náhrady za používanie cestného motorového vozidla, a to ani v prípade nárastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.