Finančné prostriedky Európskej únie prispeli k významnému zlepšeniu slovenskej ekonomiky

1.5.2024 (SITA.sk) - Kvalita života na Slovensku sa od jeho vstupu do Európskej únie 1. mája 2004 výrazne zlepšila. Európska komisia v súvislosti s 20. výročím nášho členstva v EÚ informovala, že počas tohto obdobia prispeli finančné prostriedky z jej rozpočtu k významnému zlepšeniu hospodárstva krajiny a tvorili veľkú časť verejných investícií.V rokoch 2004 až 2022 smerovalo na Slovensko viac akoz európskeho rozpočtu. Ak k tomu pridáme Plán obnovy a odolnosti , táto suma sa zvýši na„Vďaka tomu sa za ostatné roky podporili stovky projektov v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva či ochrany životného prostredia,” uviedla vedúca tlačového oddelenia a hovorkyňa Zastúpenia Európskej Komisie v SR Ingrid Ludviková „Z európskych peňazí sa stavali a rekonštruovali školy, škôlky a nemocnice, obnovovali námestia, budovali vedecké parky, ale aj nové cesty, modernizovali železnice a uskutočňovali mnohé ďalšie projekty, ktoré denne skvalitňujú život Slovákov a Sloveniek,” dodala.Z nového programového obdobia na roky 2021 až 2027 môže Slovensko z eurofondov získať ďalších takmer„Na naše členstvo v EÚ sa nabalili ďalšie dve rozhodnutia strategického významu - vstup Slovenska do Schengenu a prijatie spoločnej meny euro, ktorou platíme ako jediná krajina V4,” povedal výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu , medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič To všetko nás podľa neho jednoznačne posunulo na cestu k vyššej životnej úrovni. „Ekonomika Slovenska narástla za posledných 20 rokov o enormných 80 %. A sedíme za spoločným stolom, sme plnohodnotným členom európskej rodiny a spolurozhodujeme o smerovaní Európy,” zdôraznil.Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha pripomenul, že pred 20 rokmi občania Slovenska jasne vyjadrili túžbu byť súčasťou slobodnej a demokratickej Európy.„Hoci bola naša cesta do Európskej únie náročná, Únia stála pri nás a 1. mája 2004 sa stala naším spoločným domovom. Slovensko je zodpovedným partnerom, ktorý má vďaka členstvu v Európskej únii silnejší hlas vo svete,” dodal.Podľa prieskumu Eurobarometra z decembra minulého roka, s budúcnosťou našej krajiny mimo EÚ nesúhlasilo 7 z 10 opýtaných Slovákov a Sloveniek.Európska únia preSlovenska znamená najmä slobodu cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v EÚ. Únia pre našincov zosobňuje najviac hodnotu mieru, nasledujú ľudské práva a demokracia.S podporou fondov EÚ sa podiel slovenských domácností, ktoré majú prístup na internet, zvýšilv roku 2004 nav roku 2023. Slováci môžu v rámci EÚ voľne cestovať, pracovať, študovať a podnikať.Vďaka vstupu do Schengenského priestoru na(s výnimkou Ukrajiny) odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru. Členstvo v EÚ Slovensku pomohlo získať bezvízový styk do väčšiny krajín sveta, vrátane USA a Kanady.„Práve vďaka členstvu a kreditu Únie majú Slováci a Slovenky umožnený bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta. Slovenský pas je 9. najsilnejším pasom na svete a bez víz sa dostaneme do 186 krajín,” priblížila Ingrid Ludviková.