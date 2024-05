Všetci by mali mať príležitosť nájsť si pracovné uplatnenie a dokázať sa postarať o svoju rodinu, tvrdí prezidentka (foto)

1.5.2024 (SITA.sk) - Všetci by mali mať skutočné príležitosti nájsť si pracovné uplatnenie a dokázať sa postarať o seba, o svoje rodiny a prispievať tak k rozvoju Slovenska. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti Sviatku práce.Upriamila pozornosť na ľudí s rôznymi kvalifikáciami, ktorí sú nútení cestovať za prácou do zahraničia či už ako opatrovateľky, šoféri, pracovníci v gastre, stavebníctve alebo vykonávajú iné povolania s cieľom uživiť seba a rodinu.„Dôsledkami sú neraz rozdelené rodiny a deti, ktoré sú poznačené strádaním svojich rodičov. Veľmi si želám, aby sa nám darilo lepšie rozvíjať a rovnomerne podporovať všetky časti Slovenska, aby mal každý príležitosť nájsť si prácu, ktorá mu zabezpečí dôstojný život u nás doma,“ vyhlásila Čaputová a popriala všetkým, aby ich práca bola miestom na realizáciu, využívanie svojich schopností a nadania s dôrazom na dôstojné pracovné a mzdové podmienky.„Osobitne v prípade mladých ľudí, ktorí dosiahli nižšiu kvalifikáciu alebo čelia generačnej chudobe" uzavrela Čaputová.