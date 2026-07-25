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25. júla 2026
Finančné sebavedomie, ale aj pocity osamelosti. Prieskum ukázal, aká je realita mladých Slovákov
Okrem finančnej istoty mladé generácie dbajú aj o svoje zdravie. Na Slovensku sa finančne najmenej isto cíti stredná generácia vo veku 35 až 49 rokov, zatiaľ čo mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov ...
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25.7.2026 (SITA.sk) - Okrem finančnej istoty mladé generácie dbajú aj o svoje zdravie.
Na Slovensku sa finančne najmenej isto cíti stredná generácia vo veku 35 až 49 rokov, zatiaľ čo mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov dosahujú najvyšší index finančnej pohody. Tento paradox ukázal najnovší prieskum skupiny NN o dlhovekosti.
Mladí ľudia spadajúci do generácie Z a mileniálov majú finančnú rezervu, ktorú tvorí viac ako polovica z nich (52 %), čo im umožní vyžiť minimálne tri mesiace pri výpadku príjmu. Tento podiel je druhý najvyšší po dôchodcoch vo veku 65 až 79 rokov, kde má takú rezervu 54 % ľudí.
Navyše sa mladí dospelí cítia najlepšie pripravení na dlhý život, pričom 39 % z nich verí, že ak sa dožijú 100 rokov, budú mať dostatok finančných prostriedkov. Celoslovenský priemer je pritom nižší, len 30 %, a u starších ľudí vo veku 65 až 79 rokov klesá táto dôvera na 26 %.
Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností, upozorňuje, že čas je pre mladých najcennejší a každoročné sporenie v II. alebo III. pilieri znamená vďaka zloženému úročeniu výrazné zhodnotenie a vyšší dôchodok. Na podporu lepšieho plánovania sporenia slúži trojpilierová dôchodková kalkulačka NN, ktorá umožňuje modelovať rôzne finančné scenáre.
Okrem finančnej istoty mladé generácie dbajú aj o svoje zdravie. Používanie nositeľných zariadení na sledovanie aktivity, tepu či spánku uviedlo 44 % respondentov vo veku do 34 rokov, zatiaľ čo iba 23 % ľudí nad 50 rokov. Aplikácie na podporu duševného zdravia a mindfulness používajú približne štvrtina mladých, čo je päťnásobne viac ako u dôchodcov.
Napriek zdravotnej a finančnej sebadôvere však mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov zažívajú najvyššiu mieru osamelosti, až 52 % sa cíti osamelých. Podobne 21 % z nich často trpí stavmi úzkosti, depresie alebo pravidelným stresom, čo je dôsledok neistoty vplývajúcej na ich mentálne zdravie. Táto neistota môže zároveň motivovať ich proaktívny prístup k financiám a zdraviu.
Prieskum Longevity Survey 2025 realizovala výskumná agentúra Indiville medzi 5 119 respondentmi z piatich európskych krajín vrátane 1 018 respondentov zo Slovenska od 29. septembra do 4. novembra 2025. Išlo o štvrtý ročník kontinuálneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil aj v rokoch 2021, 2023 a 2024.
Zdroj: SITA.sk - Finančné sebavedomie, ale aj pocity osamelosti. Prieskum ukázal, aká je realita mladých Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku sa finančne najmenej isto cíti stredná generácia vo veku 35 až 49 rokov, zatiaľ čo mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov dosahujú najvyšší index finančnej pohody. Tento paradox ukázal najnovší prieskum skupiny NN o dlhovekosti.
Mladí ľudia spadajúci do generácie Z a mileniálov majú finančnú rezervu, ktorú tvorí viac ako polovica z nich (52 %), čo im umožní vyžiť minimálne tri mesiace pri výpadku príjmu. Tento podiel je druhý najvyšší po dôchodcoch vo veku 65 až 79 rokov, kde má takú rezervu 54 % ľudí.
Čas je pre mladých najcennejší
Navyše sa mladí dospelí cítia najlepšie pripravení na dlhý život, pričom 39 % z nich verí, že ak sa dožijú 100 rokov, budú mať dostatok finančných prostriedkov. Celoslovenský priemer je pritom nižší, len 30 %, a u starších ľudí vo veku 65 až 79 rokov klesá táto dôvera na 26 %.
Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností, upozorňuje, že čas je pre mladých najcennejší a každoročné sporenie v II. alebo III. pilieri znamená vďaka zloženému úročeniu výrazné zhodnotenie a vyšší dôchodok. Na podporu lepšieho plánovania sporenia slúži trojpilierová dôchodková kalkulačka NN, ktorá umožňuje modelovať rôzne finančné scenáre.
Okrem finančnej istoty mladé generácie dbajú aj o svoje zdravie. Používanie nositeľných zariadení na sledovanie aktivity, tepu či spánku uviedlo 44 % respondentov vo veku do 34 rokov, zatiaľ čo iba 23 % ľudí nad 50 rokov. Aplikácie na podporu duševného zdravia a mindfulness používajú približne štvrtina mladých, čo je päťnásobne viac ako u dôchodcov.
Najvyššia miera osamelosti
Napriek zdravotnej a finančnej sebadôvere však mladí dospelí vo veku 18 až 34 rokov zažívajú najvyššiu mieru osamelosti, až 52 % sa cíti osamelých. Podobne 21 % z nich často trpí stavmi úzkosti, depresie alebo pravidelným stresom, čo je dôsledok neistoty vplývajúcej na ich mentálne zdravie. Táto neistota môže zároveň motivovať ich proaktívny prístup k financiám a zdraviu.
Prieskum Longevity Survey 2025 realizovala výskumná agentúra Indiville medzi 5 119 respondentmi z piatich európskych krajín vrátane 1 018 respondentov zo Slovenska od 29. septembra do 4. novembra 2025. Išlo o štvrtý ročník kontinuálneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil aj v rokoch 2021, 2023 a 2024.
Zdroj: SITA.sk - Finančné sebavedomie, ale aj pocity osamelosti. Prieskum ukázal, aká je realita mladých Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
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