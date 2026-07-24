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24. júla 2026
Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov a starať sa o prírodu, Susko a Taraba podpísali memorandum
Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť.
Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z Memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce.
Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocítia aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev.
Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. „Odsúdený preberá zodpovednosť za svoje konanie, vytvára si pracovné návyky a zároveň svojou prácou vracia spoločnosti konkrétnu hodnotu. Občania navyše priamo uvidia, že alternatívny trest má reálny a užitočný výsledok,“ povedal Susko.
Memorandom sa vytvorili podmienky na rozšírenie siete poskytovateľov trestu povinnej práce a odsúdení tak budú môcť vykonávať práce priamo spojené so starostlivosťou o prírodu, vodné toky a životné prostredie. „Cieľom spolupráce je zvýšiť účinnosť alternatívnych trestov, posilniť ich preventívny a resocializačný účinok, obmedziť riziko opakovania trestnej činnosti a zároveň priniesť viditeľný úžitok pre verejnosť,“ uzavrel podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).
Zdroj: SITA.sk - Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov a starať sa o prírodu, Susko a Taraba podpísali memorandum © SITA Všetky práva vyhradené.
Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z Memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce.
Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocítia aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev.
Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. „Odsúdený preberá zodpovednosť za svoje konanie, vytvára si pracovné návyky a zároveň svojou prácou vracia spoločnosti konkrétnu hodnotu. Občania navyše priamo uvidia, že alternatívny trest má reálny a užitočný výsledok,“ povedal Susko.
Memorandom sa vytvorili podmienky na rozšírenie siete poskytovateľov trestu povinnej práce a odsúdení tak budú môcť vykonávať práce priamo spojené so starostlivosťou o prírodu, vodné toky a životné prostredie. „Cieľom spolupráce je zvýšiť účinnosť alternatívnych trestov, posilniť ich preventívny a resocializačný účinok, obmedziť riziko opakovania trestnej činnosti a zároveň priniesť viditeľný úžitok pre verejnosť,“ uzavrel podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).
Zdroj: SITA.sk - Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov a starať sa o prírodu, Susko a Taraba podpísali memorandum © SITA Všetky práva vyhradené.
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