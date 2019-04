Finančne sužovaný Bolton musí odohrať zvyšné zápasy sezóny

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bolton 27. apríla (TASR) – Anglický futbalový klub Bolton Wanderers musí na základe nariadenia vedenia EFL odohrať zvyšné dva zápasy sezóny v druhej najvyššej súťaži Championship.citovala agentúra AFP vyhlásenie EFL.Jeden z tradičných anglických klubov so 145-ročnou tradíciou sa potýka s vážnymi finančnými problémami. Po sezóne zostúpi až do tretej najvyššej súťaže.Vedenie súťaže muselo preložiť sobotňajší ligový zápas s Brentfordom po tom, ako hráči Boltonu vyhlásili štrajk. Ani jeden z nich totiž nedostal výplatu za marec. V spoločnom stanovisku sa ospravedlnili fanúšikom, uviedli však, že pokračujúca finančná neistota v nich vyvoláva značné obavy. Na ich stranu sa postavila aj Asociácia profesionálnych futbalistov, ktorá v stanovisku vyzdvihla ich lojalitu a trpezlivosť a uznala, že sa dostali do stavu, keď nemajú iné východisko.