Záborský bude v ďalšej sezóne obliekať dres iného klubu

Na snímke Tomáš Záborský Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Helsinki 27. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský mení dres v rámci najvyššej fínskej súťaže. Po dvoch sezónach v Tappare Tampere bude v nasledujúcom ročníku hrať za konkurenčnú SaiPu Lappeenranta, s ktorou sa dohodol na dvojročnej zmluve. Informovala o tom oficiálna internetová stránka jeho nového zamestnávateľa.Tridsaťjedenročný krídelník vypadol v tejto sezóne s Tapparou v semifinále play off Liigy, klub z Tampere nestačil v šesťzápasovej sérii na HPK Hämeenlinna. V súboji o konečné 3. miesto Tappara potom zdolala IFK Helsinki 3:2 po predĺžení a získala bronz. Záborský v základnej časti odohral 47 zápasov s bilanciou 17 gólov a 17 asistencií, v play off pridal sedem bodov (4+3) v 11 súbojoch. SaiPa Lappenranta v sezóne 2018/2019 ukončila svoju púť v predkole play off.Odchovanca Dukly Trenčín draftoval v roku 2006 v 5. kole z celkového 137. miesta klub New York Rangers, v NHL si však nikdy nezahral. Pôsobil v kanadskej juniorskej súťaži OHL, nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL, po návrate do Európy hral vo Fínsku aj za Ässät Pori, IFK Helsinki, v KHL za Avangard Omsk a Salavat Julajev Ufa a vo Švédsku za Brynäs IF. Záborský má okrem bronzu vo svojej zbierke aj dve strieborné medaily z Liigy, v sezóne 2011/2012 sa stal najlepším strelcom súťaže a získal takisto ocenenie pre najlepšieho hráča základnej časti.