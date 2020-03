Finančné trhy síce klesajú, no odborníci neodporúčajú unáhlený výber úspor a investícií

Vyberať svoje úspory sa neoplatí

Trhy sa môžu rýchlo spamätať

Aktuálny trend nezvrátia ani opatrenia centrálnych bánk

15.3.2020 - Trhy síce v poslednom období pre obavy z koronavírusu klesajú, podľa odborníkov však rozhodne nie je dôvod na paniku a výber úspor. Keďže indexy sa už prepadli, sporitelia a investori by podľa Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky mali počkať, kým sa spamätajú, inak by len stratili."Ak máte voľné finančné prostriedky, obráťte pokles trhov vo svoj prospech. Práve teraz môžete nakúpiť lacné akcie, ktoré neskôr porastú a zaručia vám vyšší zisk. História je toho dôkazom," dopĺňa riaditeľka pre investície v spoločnosti FinGO.sk Lucia Luptáková.Investovanie do fondov či cenných papierov už dávno nie je len záležitosťou privátnych klientov, svoje peniaze takto zhodnocuje čoraz viac Slovákov. Najviac sa však o ne zaujímajú podľa Luptákovej práve v krízových obdobiach, aké nastalo aj teraz, keď koronavírus vyvoláva strach a prepady aj na finančných trhoch."Je prirodzené, že ľudia majú obavy o svoj majetok, no najhoršie, čo môžu urobiť, je podľahnúť panike. Kto sa rozhodne zrušiť svoje investičné kontá a vybrať svoje úspory so stratou, ten to neskôr určite oľutuje," hovorí Luptáková."Kým sa možno vy o svoje úspory strachujete, iní práve teraz vkladajú na rôzne investičné schémy ďalšie finančné prostriedky," pokračuje Luptáková.Ako príklad uviedla nákup potravín. Keď stúpne ich cena, kúpime len tie, ktoré práve potrebujeme. Ale keď ich ceny klesnú alebo sú v akcii, nakúpime si ich viac, aj do zásoby."Lenže keď nejde o konkrétny tovar, ale o peniaze, väčšina ľudí sa správa opačne. Keď sú akcie vysoko, začnú ich vo veľkom nakupovať, a keď následne poklesnú, zo strachu akcie predajú za menej peňazí, a tak prídu o časť svojich úspor," uviedla Luptáková.Z histórie vyplynulo, že každý výraznejší prepad akcií, ktorý v danej chvíli ľudí vystrašil, napokon z dlhodobého hľadiska skončil len ako malé zaváhanie trhov. Bez ohľadu na to, čo sa stalo vo svete a ako veľmi sa trhy prepadli, vždy trvalo podľa Luptákovej pár mesiacov alebo rokov, aby sa trhy spamätali, dostali na pôvodnú úroveň a potom rástli ďalej, navyše oveľa rýchlejším tempom.Podľa generálneho riaditeľa Prvej penzijnej Mateja Vargu je tak správny čas na pravidelné investície. "Keď sa pozrieme na historický vývoj trhov, vychádzajú ako najvýhodnejšie," konštatuje Martin Kaňa.Aktuálny trend podľa vedúceho úseku riadenia investícií v Prvej penzijnej Mateja Vargu zrejme nezvrátia ani opatrenia centrálnych bánk. Napríklad amerického Fed-u, ktorý len nedávno mimoriadne znižoval základné úrokové sadzby."Boj proti šíreniu koronavírusu cez zavádzanie karanténnych opatrení môže totiž obmedziť, prípadne na isté obdobie úplne odstaviť výrobu vo fabrikách. To spôsobí ekonomike ponukový a dopytový šok," dodal Varga.