Pracujúci penzisti si prilepšia, Sociálna poisťovňa im do konca marca zvýši dôchodky

15.3.2020 (Webnoviny.sk) -ca marca tohto roka zvýši dôchodky pracujúcim dôchodcom. Bude sa to týkať tých dôchodcov, ktorí vlani pracovali a boli preto dôchodkovo poistení."Toto zvýšenie vykoná automaticky, bez žiadosti dôchodcu," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.V januári tohto roka Sociálna poisťovňa týmto pracujúcim dôchodcom zasielala výlučne rozhodnutie o každoročnej valorizácii dôchodku vyplývajúce zo zákona. Starobný dôchodok im bol zvýšený od 1. januára 2020 najmenej o pevnú sumu 9 eur.Na zvýšenie penzie pracujúcim dôchodcom má poisťovňa podľa zákona termín do konca tohto mesiaca."Tí, ktorí počas minulého roka pracovali, potom dostanú zvýšený dôchodok aj s doplatkom od januára 2020," informoval hovorca poisťovne.Počet ľudí, ktorí sú aj v dôchodkovom veku aktívni a pracujú, v posledných rokoch narastá. Ku koncu minulého roka si popri penzii privyrábalo 267,3 tisíca dôchodcov. Je to o vyše 13 tisíc viac ako rok predtým, kedy ich pracovalo 253,7 tisíca.Sociálna poisťovňa zaznamenáva nárast počtu pracujúcich dôchodcov dlhodobejšie. Kým v roku 2015 si na dôchodku privyrábalo vyše 219 tisíc penzistov, v roku 2016 ich už bolo 231,2 tisíca a v roku 2017 počet pracujúcich dôchodcov dosiahol 242,8 tisíca.Ku koncu minulého roka pritom poisťovňa evidovala celkovo 1 milión 336 tisíc starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodcov. Popri dôchodku tak pracuje každý piaty poberateľ jednej z týchto penzií.Pracovať môžu poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku s maximálnym ročným príjmom 2 400 eur a poberatelia invalidného dôchodku.Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne pritom môže využiť odvodovú úľavu, pri ktorej neplatí žiadne poistné na sociálne poistenie.Z celkového počtu 267 326 pracujúcich dôchodcov bolo v decembri minulého roka 160 683 starobných dôchodcov, 1 541 predčasných starobných dôchodcov a 105 102 invalidných dôchodcov.