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Finančné vzdelávanie FinQ je už na 351 školách. Prvé z nich dosiahli úroveň priemeru OECD
Tagy: Finančné vzdelávanie FinQ PR
Program finančného vzdelávania FinQ dnes využíva 351 základných a stredných škôl s takmer 130-tisíc žiakmi a žiačkami. Program finančného vzdelávania FinQ, ktorý vznikol z iniciatívy ...
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7.9.2026 (SITA.sk) - Program finančného vzdelávania FinQ dnes využíva 351 základných a stredných škôl s takmer 130-tisíc žiakmi a žiačkami.
Program finančného vzdelávania FinQ, ktorý vznikol z iniciatívy Nadácie Slovenskej sporiteľne, dnes využíva 351 základných a stredných škôl s takmer 130-tisíc žiakmi a žiačkami. Po troch rokoch práce s programom dosiahli prvé školy výsledky na úrovni priemeru škôl v krajinách OECD.
Nový školský rok začínajú stovky slovenských škôl aj s programom FinQ. Program finančného vzdelávania a rozvoja funkčnej gramotnosti dnes spoločne rozvíjajú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska prostredníctvom FinQ Centra. Nejde o samostatný predmet, princípy a materiály programu využívajú učitelia v bežnom vyučovaní – od matematiky, slovenského jazyka a cudzích jazykov cez telesnú výchovu, dejepis či fyziku až po ďalšie predmety.
"Keď sme v Nadácii Slovenskej sporiteľne stáli pri zrode FinQ, našou ambíciou bolo priniesť finančné vzdelávanie bližšie k reálnemu životu detí a mladých ľudí. Dnes vidíme, že program pomáha školám meniť samotný spôsob vyučovania. FinQ ukazuje, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch. Je aj o schopnosti rozumieť informáciám, premýšľať nad dôsledkami vlastných rozhodnutí a vedieť sa zorientovať v každodenných situáciách," hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.
FinQ nie je samostatný predmet. Jeho princípy a materiály učitelia využívajú v bežnom vyučovaní – od matematiky, slovenského jazyka a cudzích jazykov cez telesnú výchovu, dejepis či fyziku až po ďalšie predmety. Žiaci pri ňom pracujú s reálnymi situáciami, diskutujú, hľadajú súvislosti, vyhodnocujú informácie a učia sa rozhodovať. Finančné vzdelávanie sa tak prepája so zručnosťami, ktoré využijú v škole, osobnom živote aj budúcej práci.
Program FinQ sa začal pilotne overovať v rokoch 2019 až 2021 v 25 školách. Odvtedy jeho dosah každoročne rástol. V školskom roku 2021/2022 sa zapojilo ďalších 38 škôl, o rok neskôr 63, v školskom roku 2023/2024 pribudlo 89 nových škôl a v nasledujúcom roku ďalších 127. V uplynulom školskom roku sa program sústredil najmä na prehlbovanie kvality podpory existujúcich škôl; individuálne sa k nemu pridalo ďalších 19 škôl.
V aktuálnom školskom roku je do FinQ zapojených 240 základných a 116 stredných škôl. Keďže program využívajú aj spojené školy, jednotlivé zložky škôl sa pri počte žiakov vykazujú samostatne. FinQ dnes zasahuje 86 629 žiakov základných škôl a 43 231 žiakov stredných škôl, spolu 129 860 detí a mladých ľudí. To predstavuje viac ako 13 percent všetkých základných a stredných škôl na Slovensku.
S rastom počtu škôl rastie aj komunita pedagógov. Kým v pilotnom období absolvovalo vzdelávanie FinQ 176 učiteľov, v roku 2025 ich bolo 1 785. FinQ zároveň získalo oprávnenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytovať inovačné vzdelávanie.
"Rast programu je dôležitý, no ešte podstatnejšie je, čo sa deje priamo v triedach. FinQ dáva učiteľom metodickú podporu, pracovné materiály aj priestor na výmenu skúseností. Žiaci sa neučia iba zapamätať si poučky. Pracujú s konkrétnymi problémami a otázkami, ktoré poznajú zo života, argumentujú, hľadajú riešenia a učia sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Aj preto systematicky budujeme komunitu škôl a koordinátorov, ktorí si navzájom odovzdávajú dobrú prax," hovorí Jana Kovaľová, riaditeľka FinQ Centra.
Dôležitou súčasťou programu je pravidelné meranie pokroku žiakov. Počet otestovaných žiakov vzrástol z 2 363 v roku 2020 na 42 508 v roku 2025. Merania ukazujú, že žiaci v triedach, kde sa s FinQ pracuje dlhodobo, dosahujú lepšie výsledky v oblasti práce s informáciami, argumentácie, rozhodovania a prepájania súvislostí.
Medzi školami, ktoré v meraní FinQ dosiahli výsledky na úrovni priemeru škôl v krajinách OECD, sú napríklad Gymnázium na Metodovej ulici v Bratislave, Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, ZŠ Andreja Sládkoviča v Sliači, ZŠ Staničná v Košiciach či Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch. Ide o školy, ktoré sa pri vzdelávaní nesústredia len na obsah učiva, ale aj na to, aby žiaci vedeli samostatne analyzovať problém, pracovať so zdrojmi a hľadať primerané riešenia.
Súčasťou FinQ je aj súťaž FinQ Majster, v ktorej žiaci spracúvajú témy programu vlastným tvorivým spôsobom – napríklad prostredníctvom videí, komiksov, prezentácií, návrhov podnikateľských zámerov, plagátov či spoločenských hier. Kým do prvého ročníka sa zapojilo 86 detí zo 16 tried, vo štvrtom ročníku už súťaž prilákala 1 100 žiakov a 76 učiteľov.
V školskom roku 2026/2027 FinQ pokračuje v rozširovaní programu, zároveň sa však sústredí na kvalitu implementácie na školách, zlepšovanie procesov, nové metodické materiály a intenzívnejšiu podporu učiteľov. Otvorená výzva umožňuje zapojenie 50 nových škôl, pričom FinQ má kapacitu prijať ďalšie školy podľa možností programu.
FinQ je inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja funkčnej gramotnosti pre základné a stredné školy. Vznikol z iniciatívy Nadácie Slovenskej sporiteľne. FinQ Centrum, nezisková organizácia založená Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Nadáciou Národnej banky Slovenska, program metodicky rozvíja, poskytuje školám vzdelávanie a materiály a buduje komunitu učiteľov a koordinátorov. Program má oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Finančné vzdelávanie FinQ je už na 351 školách. Prvé z nich dosiahli úroveň priemeru OECD © SITA Všetky práva vyhradené.
Program finančného vzdelávania FinQ, ktorý vznikol z iniciatívy Nadácie Slovenskej sporiteľne, dnes využíva 351 základných a stredných škôl s takmer 130-tisíc žiakmi a žiačkami. Po troch rokoch práce s programom dosiahli prvé školy výsledky na úrovni priemeru škôl v krajinách OECD.
Nový školský rok začínajú stovky slovenských škôl aj s programom FinQ. Program finančného vzdelávania a rozvoja funkčnej gramotnosti dnes spoločne rozvíjajú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska prostredníctvom FinQ Centra. Nejde o samostatný predmet, princípy a materiály programu využívajú učitelia v bežnom vyučovaní – od matematiky, slovenského jazyka a cudzích jazykov cez telesnú výchovu, dejepis či fyziku až po ďalšie predmety.
"Keď sme v Nadácii Slovenskej sporiteľne stáli pri zrode FinQ, našou ambíciou bolo priniesť finančné vzdelávanie bližšie k reálnemu životu detí a mladých ľudí. Dnes vidíme, že program pomáha školám meniť samotný spôsob vyučovania. FinQ ukazuje, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch. Je aj o schopnosti rozumieť informáciám, premýšľať nad dôsledkami vlastných rozhodnutí a vedieť sa zorientovať v každodenných situáciách," hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.
FinQ nie je samostatný predmet. Jeho princípy a materiály učitelia využívajú v bežnom vyučovaní – od matematiky, slovenského jazyka a cudzích jazykov cez telesnú výchovu, dejepis či fyziku až po ďalšie predmety. Žiaci pri ňom pracujú s reálnymi situáciami, diskutujú, hľadajú súvislosti, vyhodnocujú informácie a učia sa rozhodovať. Finančné vzdelávanie sa tak prepája so zručnosťami, ktoré využijú v škole, osobnom živote aj budúcej práci.
Od pilotu k stovkám škôl
Program FinQ sa začal pilotne overovať v rokoch 2019 až 2021 v 25 školách. Odvtedy jeho dosah každoročne rástol. V školskom roku 2021/2022 sa zapojilo ďalších 38 škôl, o rok neskôr 63, v školskom roku 2023/2024 pribudlo 89 nových škôl a v nasledujúcom roku ďalších 127. V uplynulom školskom roku sa program sústredil najmä na prehlbovanie kvality podpory existujúcich škôl; individuálne sa k nemu pridalo ďalších 19 škôl.
V aktuálnom školskom roku je do FinQ zapojených 240 základných a 116 stredných škôl. Keďže program využívajú aj spojené školy, jednotlivé zložky škôl sa pri počte žiakov vykazujú samostatne. FinQ dnes zasahuje 86 629 žiakov základných škôl a 43 231 žiakov stredných škôl, spolu 129 860 detí a mladých ľudí. To predstavuje viac ako 13 percent všetkých základných a stredných škôl na Slovensku.
S rastom počtu škôl rastie aj komunita pedagógov. Kým v pilotnom období absolvovalo vzdelávanie FinQ 176 učiteľov, v roku 2025 ich bolo 1 785. FinQ zároveň získalo oprávnenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytovať inovačné vzdelávanie.
"Rast programu je dôležitý, no ešte podstatnejšie je, čo sa deje priamo v triedach. FinQ dáva učiteľom metodickú podporu, pracovné materiály aj priestor na výmenu skúseností. Žiaci sa neučia iba zapamätať si poučky. Pracujú s konkrétnymi problémami a otázkami, ktoré poznajú zo života, argumentujú, hľadajú riešenia a učia sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Aj preto systematicky budujeme komunitu škôl a koordinátorov, ktorí si navzájom odovzdávajú dobrú prax," hovorí Jana Kovaľová, riaditeľka FinQ Centra.
Výsledky, ktoré vidno
Dôležitou súčasťou programu je pravidelné meranie pokroku žiakov. Počet otestovaných žiakov vzrástol z 2 363 v roku 2020 na 42 508 v roku 2025. Merania ukazujú, že žiaci v triedach, kde sa s FinQ pracuje dlhodobo, dosahujú lepšie výsledky v oblasti práce s informáciami, argumentácie, rozhodovania a prepájania súvislostí.
Medzi školami, ktoré v meraní FinQ dosiahli výsledky na úrovni priemeru škôl v krajinách OECD, sú napríklad Gymnázium na Metodovej ulici v Bratislave, Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, ZŠ Andreja Sládkoviča v Sliači, ZŠ Staničná v Košiciach či Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch. Ide o školy, ktoré sa pri vzdelávaní nesústredia len na obsah učiva, ale aj na to, aby žiaci vedeli samostatne analyzovať problém, pracovať so zdrojmi a hľadať primerané riešenia.
Viac než finančné vzdelávanie
Súčasťou FinQ je aj súťaž FinQ Majster, v ktorej žiaci spracúvajú témy programu vlastným tvorivým spôsobom – napríklad prostredníctvom videí, komiksov, prezentácií, návrhov podnikateľských zámerov, plagátov či spoločenských hier. Kým do prvého ročníka sa zapojilo 86 detí zo 16 tried, vo štvrtom ročníku už súťaž prilákala 1 100 žiakov a 76 učiteľov.
V školskom roku 2026/2027 FinQ pokračuje v rozširovaní programu, zároveň sa však sústredí na kvalitu implementácie na školách, zlepšovanie procesov, nové metodické materiály a intenzívnejšiu podporu učiteľov. Otvorená výzva umožňuje zapojenie 50 nových škôl, pričom FinQ má kapacitu prijať ďalšie školy podľa možností programu.
O programe FinQ
FinQ je inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja funkčnej gramotnosti pre základné a stredné školy. Vznikol z iniciatívy Nadácie Slovenskej sporiteľne. FinQ Centrum, nezisková organizácia založená Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Nadáciou Národnej banky Slovenska, program metodicky rozvíja, poskytuje školám vzdelávanie a materiály a buduje komunitu učiteľov a koordinátorov. Program má oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania od Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Finančné vzdelávanie FinQ je už na 351 školách. Prvé z nich dosiahli úroveň priemeru OECD © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Finančné vzdelávanie FinQ PR
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