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07. septembra 2026

USA podľa predstaviteľa Zelenského kancelárie predstavili účinnejšie návrhy na skončenie vojny s Ruskom


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania o mieri na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine

Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili Kyjev deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kyjeva nové, efektívnejšie ...



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russia_ukraine_war_us_36153 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili Kyjev deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve.


Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kyjeva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom, uviedol v nedeľu pre AFP vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie.

Je to iné než predtým


Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu.

Vysoký ukrajinský predstaviteľ však pre AFP uviedol: „Nie je to to isté ako predtým. Tentoraz je to účinnejšie. Stále rokujú. A to je v skutočnosti najdôležitejšie.

Witkoff a Kushner pricestovali do Kyjeva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kyjeva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako štyri roky čelí smrtiacim ruským útokom.

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Zimný balík


Zelenskyj po návšteve v príspevku na platforme X poďakoval vyslancom aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi:

Ďakujem, že ste dnes venovali dostatočnú pozornosť zimnému obdobiu a všetkým výzvam, ktoré môžu vzniknúť...Ak bude vojna pokračovať v zime, silne sa spoliehame na zimný balík, o ktorom som dnes podrobne diskutoval so Steveom, Jaredom a našimi európskymi partnermi.

Hlavným cieľom je dosiahnuť mier pre Ukrajinu – dôstojný, spoľahlivý a trvalý mier. Celé naše úsilie smeruje k tomu,“ dodal.

Kompromisy na oboch stranách


Witkoff uviedol, že obe strany budú musieť pristúpiť na kompromisy. „Myslíme si, že máme ingrediencie, ktoré nás môžu doviesť k cieľu. Mali sme veľmi zmysluplnú, vecnú a dôležitú diskusiu. Sme povzbudení a tešíme sa na pokračovanie rokovaní tak dlho, ako bude potrebné.

Dúfame, že táto cesta priniesla nové možnosti, ako sa posunúť dopredu. Myslím, že sme sa počas nej veľa naučili,“ doplnil ho Kushner.

Podľa vyhlásenia Bieleho domu vyslanci v Moskve „diskutovali o vecných plánoch, ktoré budú oznámené v najbližších týždňoch“. Kremeľ bez ďalších podrobností uviedol, že Američania „predložili viacero návrhov možných ciest k urovnaniu“.

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Zdroj: SITA.sk - USA podľa predstaviteľa Zelenského kancelárie predstavili účinnejšie návrhy na skončenie vojny s Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania o mieri na Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine
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