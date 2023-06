Finančnú podporu Ukrajine prisľúbili stovky globálnych firiem, Sunak oznámil aj „prelomový balík“ pomoci

Vyjadrenia premiéra Sunaka

21.6.2023 (SITA.sk) - Pred dvojdňovou darcovskou konferenciou, ktorá sa v stredu začína v Londýne, prisľúbili finančnú podporu Ukrajine stovky globálnych firiem. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Viac ako 400 spoločností z 38 krajín prisľúbilo „podporiť obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny po nezákonnej ruskej invázii“, povedal prezident skupiny Svetovej banky Ajay Banga. Medzi nimi sú napríklad Virgin, Sanofi Philips , Hyundai Engineering alebo Citi. Rishi Sunak účastníkom konferencie o obnove Ukrajiny povedal, že urýchlenie hospodárskej obnovy Ukrajiny závisí od „partnerstva vlád, medzinárodných finančných inštitúcií a podnikateľských lídrov“.„Ako sme videli v Bachmute a Mariupoli, čo si Rusko nemôže vziať, to sa bude snažiť zničiť. To isté chcú urobiť aj s ukrajinskou ekonomikou,“ povedal Sunak a dodal, že spolu so spojencami budú „naďalej podporovať obranu Ukrajiny a protiofenzívu a budeme stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné, kým budú pokračovať k víťazstvu v tejto vojne“.Sunak zároveň oznámil „prelomový balík finančnej podpory“ zo strany Spojeného kráľovstva, ktorý bude zahŕňaťdolárov vo forme úverových záruk Svetovej banky,v rámci bilaterálnej pomoci a dov rámci„rozšírenia britských medzinárodných investícií na Ukrajine“.Tieto prostriedky použijú na podporu verejných služieb na Ukrajine, ako sú školy a nemocnice. Podľa Downing Street tento balík „zvyšuje nevojenskú pomoc Spojeného kráľovstva Ukrajine na viac ako 4,7 miliardy libier“.Britský premiér vo svojom prejave oznámil aj nový rámec pre poistenie vojnových rizík. „Je to obrovský krok vpred smerom k pomoci poisťovateľom upisovať investície na Ukrajine, čím sa odstráni jedna z najväčších prekážok a investori získajú dôveru, ktorú potrebujú, aby konali,“ uviedol ďalej Sunak. Zdôraznil tiež, že Rusko by malo zaplatiť za „deštrukciu, ktorú spôsobilo“ na Ukrajine.Účastníkom konferencie v Londýne sa prostredníctvom videospojenia prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . Ukrajina podľa neho potrebuje na pomoc pri obnove a rekonštrukcii „skutočné projekty“. „Musíme prejsť od vízie k dohodám a od dohôd k reálnym projektom,“ vyzval.Ukrajinská delegácia v Londýne, vedená premiérom Denysom Šmyhaľom , podľa neho „predstaví konkrétne veci, ktoré navrhujeme spoločne urobiť počas môjho funkčného obdobia“. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa v stredu na konferencii vyjadrila, že Európska únia má voči Ukrajine „osobitnú zodpovednosť“. Dodala pritom, že potrebujú, „aby do hry vstúpil súkromný sektor“ a investoval na Ukrajine.Upozornila tiež na utorkový návrh Európskej komisie na štvorročný balík finančnej pomoci pre Ukrajinu, ktorý by podľa nej mali financovať z grantov z európskeho rozpočtu, pôžičiek získaných na kapitálových trhoch a prípadne aj z „výnosov z imobilizovaných ruských aktív“.Komisia podľa nej predloží návrh týkajúci sa týchto ruských aktív ešte „pred letnými prázdninami, pretože páchateľ musí niesť zodpovednosť“. Dodala pritom, že nepochybuje, že Ukrajina „bude súčasťou našej Únie“.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v Londýne oznámil, že Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške. Vo svojom prejave uviedol, že táto podpora poslúži na „generálnu opravu energetickej siete“ a modernizáciu ďalšej kritickej infraštruktúry.„Cieľom obnovy je položiť základy pre Ukrajinu, aby mohla prosperovať ako bezpečná, nezávislá krajina, plne integrovaná v Európe a prepojená s trhmi na celom svete,“ vysvetlil Blinken.Priblížil pritom, žepomôže modernizovať ukrajinské železničné trate, prístavy a ďalšiu kritickú infraštruktúru,sa použije na pomoc pri digitalizácii národných systémov „na zvýšenie rýchlosti a zníženie korupcie“,pôjde ukrajinským podnikom a viac akoz celkovej sumy poputuje na spomenutú pomoc pri rekonštrukcii energetickej siete.Na konferencii sa zúčastňujú zástupcoviav,, uviedol v stredu počas jej otvorenia britský minister zahraničných vecí James Cleverly