Užite si grilovačku s prenosným ohniskom kdekoľvek

No čo ak by ste mohli mať túto skvelú aktivitu k dispozícii kdekoľvek? S prenosným ohniskom to nie je žiadny problém! Prenosné ohnisko je výnimočným nástrojom, ktorý vám umožní opekať či grilovať kdekoľvek a bez obmedzení.

Prenosné ohnisko sa vyrába z veľmi kvalitných materiálov, ako je oceľ alebo liatina, vďaka ich odolnosti a žiaruvzdornosti. Tento nástroj má veľkú výhodu, ktorou je založenie otvoreného ohňa kdekoľvek, takže pokiaľ máte vlastnú terasu, môžete pokojne grilovať aj tam. Väčšinou je možné ho pohodlne presúvať z jedného miesta na druhé, takže si ho môžete vziať tam, kde to budete potrebovať. Pokojne aj na výlet do prírody.

Aké výhody vám ponúka?

Ak preferujete atmosféru rodinných stretnutí pri otvorenom ohni, prenosné ohnisko je skvelou voľbou. Toto ohnisko vám umožňuje mať oheň vždy pod kontrolou a zamerať ho na jedno konkrétne miesto. Jednoducho ho môžete zapáliť a rovnako ľahko ho zhasnúť. Správnym umiestnením minimalizujete riziko rozšírenia požiaru.

Prenosné ohnisko nevyžaduje žiadne úpravy vo vašej záhrade. Môžete ho jednoducho presunúť na iné miesto podľa potreby. Ak nemáte vhodné miesto na dvore, kde by ohnisko mohlo celoročne stáť, môžete si ho jednoducho odložiť do garáže alebo dielne a vytiahnuť ho vtedy, kedy ho budete potrebovať.

Prenosné ohnisko je zároveň zaujímavým dizajnovým prvkom pre vašu záhradu. Jeho elegantný tmavý kovový dizajn môže skvele ladiť s dreveným alebo ratanovým nábytkom.

Sú často navrhnuté tak, aby vám poskytli viacero možností. Niektoré modely majú vymeniteľné mriežky, ktoré vám umožňujú grilovať alebo opekať To znamená, že si môžete vychutnať nielen šťavnaté grilované mäso, ale aj lahodné opekané zemiaky alebo varené jedlá.

Nevýhody

V prípade väčších ohnísk určite počítajte aj s väčšou hmotnosťou, ktorá môže byť až nad 10 kg. Manipulácia s nimi a ich mobilita je v tomto prípade dosť náročná, aj napriek tomu, že sa nazývajú prenosné.

Tieto ohniská sú umiestnené nízko. V tomto prípade je dôležité zvýšiť bezpečnosť, najmä keď sa v jeho blízkosti pohybujú deti. Akékoľvek opatrenia, ktoré môžu minimalizovať riziko nebezpečenstva a zranenia, sú v tomto prípade nevyhnutné.

Ako si vybrať prenosné ohnisko?

Vyberte si vhodný štýl

Sú v podobe misky, do ktorej sa vkladá drevo alebo uhlie. Základný model sa skladá z okrúhlej misky s tromi nohami. Jeho účelom je oddeliť oheň od okolitej trávy, lístia a iných prírodných materiálov, ktoré by sa mohli veľmi ľahko zapáliť. Tieto modely sú dostupné v rôznych veľkostiach a ich cena závisí od veľkosti a dizajnu, pohybujú sa v rozmedzí niekoľkých desiatok eur. Vyššia cenová kategória ohnísk ponúka rôzne tvary, ako sú štvorcové, obdĺžnikové, lampášové, geometrické prvky a iné dizajnové varianty.

Umiestnenie

Ak sa rozhodujete, kde presne umiestniť ohnisko, je tiež dôležité, aby ste zvážili niekoľko faktorov. Pokiaľ hľadáte prenosné ohnisko, ktoré môžete jednoducho prenášať na stanovanie alebo chatu, odporúčame vám zvoliť ľahšie materiály. Pokiaľ máte záhradu, a máte pre ohnisko vyčlenený priestor, môžete si pokojne kúpiť také, ktoré je vyrobené z ťažkého ale hlavne odolného materiálu, aby sa nepoškodilo.

Doplnky

Modely s hákom/kutáčom s drevenou rukoväťou poskytujú možnosť bezpečného odstránenia ochrannej mriežky, a taktiež s nimi môžete jednoducho a bezpečne upraviť pahrebu. Praktickým doplnkom je tiež krycí vak, ktorým môžete zakryť ohnisko a chrániť ho pred nepriaznivým počasím a poškodením počas zimy. Stojany na drevo sú užitočným príslušenstvom, kde si môžete pripraviť drevo a jednoducho ho pridávať počas grilovania. Aj napriek tomu, že je ohnisko na opekanie, niektoré multifunkčné ohniská majú mriežku na grilovanie, alebo kryt, ktorý vám z ohniska vytvorí záhradný stolík, čím získate záhradné ohnisko 3v1.

Materiál

Medzi často používané materiály patria odolné nehrdzavejúce ocele, ktoré sa vyznačujú svojou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a sú relatívne ťažké. Sú ľahko udržiavateľné a jednoducho sa čistia. Pre ľahšie prenosné ohniská, ktoré by ste napríklad brali so sebou na výlety, chatu, atď… sa používajú materiály ako hliník alebo meď. Hliník je mäkký, ľahký a cenovo dostupný materiál, ktorý odoláva korózii. Liatina patrí medzi najodolnejšie materiály. Liatinové ohniská sú však zvyčajne príliš ťažké na pravidelný prenos.