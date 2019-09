Finančnú políciu NAKA zatiaľ riadi Ľ. Kupcová, nahradila B. Slobodníka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) – Ľubica Kupcová je zastupujúcim riaditeľom Národnej jednotky finančnej polície v rámci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Nahradila tak Bernarda Slobodníka, ktorý odišiel začiatkom septembra do civilu. TASR to potvrdili z komunikačného odboru Prezídia Policajného zboru.uvádza sa v stanovisku polície.Bernard Slobodník bol v minulosti kritizovaný opozičnými politikmi za to, že poskytol strane Smer-SD finančný dar. V júli ho poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Rajtár (SaS) obvinil z kontaktov s Petrom P., ktorý mal byť obžalovaný v súvislosti s jeho nedoplatkom na daniach. Podľa medializovaných informácií mal mať Slobodník tiež blízko k albánskemu klanu Kukuliovcov, o ktorých písal aj Ján Kuciak.