Bratislavský dopravný podnik predĺži od pondelka električkovú linku 7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) predĺži od pondelka (16. 9.) električkovú linku 7 až do bratislavskej Rače, a to na konečnú zastávku Komisárky. Dopravca sa tak rozhodol po tom, čo sledoval i vyhodnocoval prevádzku liniek 3 a 7. Reagoval aj na podnety od cestujúcich.uviedol DPB na sociálnej sieti.Električky linky 7 jazdili od 2. septembra medzi Železničnou stanicou (ŽST) Vinohrady a Hlavnou stanicou. Nová trasa linky 7 bude od pondelka Rača (Komisárky) - Hlavná stanica. Linka obslúži štyri významné prestupné terminály, a to ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Blumentál a Hlavnú stanicu.podotkol dopravca. Na trase linky 7 sa v rannej špičke bude nachádzať spolu 17 vozidiel MHD a prepravná kapacita vzrastie o viac ako 60 percent.DPB zároveň informuje, že pracuje na skvalitnení preferencie na Račianskej a Púchovskej ulici, aby nedochádzalo k súbehom električkových spojov a cestovanie bolo ešte rýchlejšie.deklaruje podnik.