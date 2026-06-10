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Finančnú skupinu Across posilňuje Ján Jursa z Finaxu


Tagy: PR

Zodpovedať bude za technologický rozvoj novej investičnej aplikácie. Na pozíciu CEO spoločnosti Across Digital j.s.a. nastupuje Ján Jursa, manažér s bohatými skúsenosťami s budovaním ...



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whatsapp image 2026 06 09 at 10.46.55 1 676x507 10.6.2026 (SITA.sk) - Zodpovedať bude za technologický rozvoj novej investičnej aplikácie.


Na pozíciu CEO spoločnosti Across Digital j.s.a. nastupuje Ján Jursa, manažér s bohatými skúsenosťami s budovaním digitálnych investičných riešení a s viac ako desaťročnou praxou na kapitálových trhoch. V Across bude riadiť technologický rozvoj aplikácie Across Wealth a zároveň bude zodpovedať aj za jej expanziu na ďalšie európske trhy.

Ján Jursa patrí medzi skúsené mená slovenského fintechu. Ostatné roky pôsobil ako Chief Technology Officer a člen predstavenstva spoločnosti Finax, predtým získaval skúsenosti u obchodníka s cennými papiermi Capital Markets. Má za sebou viac než desaťročie na kapitálových trhoch. V Across Digital j.s.a. nastupuje na pozíciu CEO a prináša kombináciu technologického a investičného know-how. Aktuálne buduje interný vývojový tím, ktorý prevezme kompletný softvérový vývoj a bude zdokonaľovať investičnú aplikáciu Across Wealth. Ján Jursa bude zároveň zodpovedný aj za nadväzovanie strategických partnerstiev s cieľom osloviť B2B klientelu pre digitálny segment naprieč Európou.

"Across vnímam ako dlhoročného a stabilného hráča na finančnom trhu s jasnou investičnou víziou, kapitálovou silou a odvahou inovovať. Slovenský investičný trh dnes ponúka buď tradičné inštitúcie s obmedzenou flexibilitou, alebo moderné aplikácie s plytkou produktovou ponukou. Across má niečo, čo na trhu chýba – investičnú hĺbku postavenú na viac než dvadsaťročnej skúsenosti a zároveň ambíciu postaviť okolo nej technológiu, ktorá obstojí v porovnaní s poprednými fintechmi. To je dôvod, prečo som tu a verím, že sa mi podarí posunúť investovanie s Acrossom opäť o kus ďalej," hovorí Ján Jursa, nový CEO Across Digital.

Across Wealth: Profesionálne investovanie dostupné pre každého


Investičná skupina Across predstavila digitálnu platformu Across Wealth verejnosti vo februári tohto roka v jej webovej podobe, pričom aktuálne je dostupná už aj jej mobilná aplikácia. Všetci, ktorí v Across Wealth zainvestujú do konca júna, budú na dvanásť mesiacov oslobodení od priebežného poplatku. Platforma ako prvá na Slovensku sprístupňuje wealth management v modernej digitálnej forme aj klientom, ktorí sa veľkosťou svojho majetku zatiaľ neradia do segmentu privátneho bankovníctva. Across Wealth ponúka investičné produkty z dielne Across Asset Management a Across Private Investments. Umožňuje investovať už od 10 eur do investičných riešení, ktoré boli doposiaľ prístupné len pre úzky okruh klientov. Záujemcovia si aktuálne môžu vybrať z piatich investičných stratégií zostavených profesionálmi z Acrossu, ktoré môžu doplniť o sektorové ETF. V aplikácii je však možné investovať aj do fondu krátkodobých investícií, ktorý ponúka nadštandardný výnos a likviditu zároveň. Ponuka v aplikácii sa pritom postupne rozširuje a neskôr by mala byť doplnená aj o ďalšie podielové fondy, crowdfunding či zaistené produkty s variabilným výnosom.

"Digitálne investovanie dnes potrebuje spájať odborné know-how, technologickú kvalitu a schopnosť reagovať na meniace sa potreby klientov. Nechceme byť len ďalšou investičnou aplikáciou. Naším cieľom je z Across Wealth vybudovať platformu, ktorá spojí technologickú kvalitu moderných fintechov s investičnou hĺbkou, ktorú trh cieliaci na širokú cieľovú skupinu často nemá. Veríme, že Ján Jursa svojimi skúsenosťami významne prispeje k tomu, aby sa táto ambícia stala realitou," uviedol Miroslav Boublík, CEO finančnej skupiny Across.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Finančnú skupinu Across posilňuje Ján Jursa z Finaxu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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