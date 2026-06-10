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10. júna 2026
Pápež Lev XIV. v Barcelone upozornil na depresie aj násilie páchané na ženách
Pápež Lev XIV. počas modlitbovej vigílie v Barcelone otvoril témy duševného zdravia a domáceho násilia. Po vypočutí osobných svedectiev mladých ľudí vyzval spoločnosť, aby venovala väčšiu pozornosť ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Pápež Lev XIV. počas modlitbovej vigílie v Barcelone otvoril témy duševného zdravia a domáceho násilia. Po vypočutí osobných svedectiev mladých ľudí vyzval spoločnosť, aby venovala väčšiu pozornosť rastúcim psychickým problémom a boju proti násiliu na ženách.
Pápež Lev XIV. v utorok počas modlitbovej vigílie v Barcelone hovoril o depresiách, samovražedných pokusoch a násilí v rodinách. Reagoval pritom na osobné príbehy mladých ľudí, ktorí sa s ním podelili o svoje skúsenosti.
Po vystúpení ženy, ktorá opísala svoj pokus o samovraždu, pápež vyhlásil, že systémy verejného zdravotníctva by mali venovať väčšiu pozornosť „neviditeľnému a rozšírenému utrpeniu“ v oblasti duševného zdravia. Podľa neho je dôležité uvedomiť si, že psychické zdravie je čoraz viac ohrozované aj v spoločnostiach, ktoré sa považujú za vyspelé.
„Je niečo hlboko nesprávne na určitom chápaní pokroku, ktoré vystavuje ľudí tlakom, očakávaniam a napätiu narúšajúcim zdravú rovnováhu,“ povedal pápež. Dodal, že prudké spoločenské tempo môže mať vážne dôsledky pre psychickú pohodu jednotlivcov.
Počas vigílie vystúpila aj mladá žena, ktorá uviedla, že jej otec sa pokúsil zabiť jej matku a tá následne prepadla drogám. Pápež v reakcii hovoril o „toxickej klíme v rodinných vzťahoch poznačenej zneužívaním a útlakom, a najmä násilím páchaným na ženách, ktoré, žiaľ, často vedie až k femicíde“.
„Všetci sme povolaní čeliť tejto dramatickej realite, osobne aj ako spoločnosť,“ zdôraznil Lev XIV. Zároveň vyzval mladých ľudí, aby sa naučili spomaliť a vážiť si to, čo je skutočne dôležité. Kritizoval pritom spoločenský systém, ktorý podľa neho nestavia človeka na prvé miesto a vytvára podmienky pre nespravodlivosť a existenčnú chudobu.
Návšteva Barcelony je súčasťou pápežovej cesty po Španielsku. V stredu má požehnať novú centrálnu vežu baziliky Sagrada Família a celebrovať v nej omšu. Následne sa presunie na Kanárske ostrovy, kde sa stretne s migrantmi a dobrovoľníkmi pomáhajúcimi ľuďom prichádzajúcim na súostrovie cez Atlantik.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. v Barcelone upozornil na depresie aj násilie páchané na ženách © SITA Všetky práva vyhradené.
Pápež Lev XIV. v utorok počas modlitbovej vigílie v Barcelone hovoril o depresiách, samovražedných pokusoch a násilí v rodinách. Reagoval pritom na osobné príbehy mladých ľudí, ktorí sa s ním podelili o svoje skúsenosti.
Po vystúpení ženy, ktorá opísala svoj pokus o samovraždu, pápež vyhlásil, že systémy verejného zdravotníctva by mali venovať väčšiu pozornosť „neviditeľnému a rozšírenému utrpeniu“ v oblasti duševného zdravia. Podľa neho je dôležité uvedomiť si, že psychické zdravie je čoraz viac ohrozované aj v spoločnostiach, ktoré sa považujú za vyspelé.
„Je niečo hlboko nesprávne na určitom chápaní pokroku, ktoré vystavuje ľudí tlakom, očakávaniam a napätiu narúšajúcim zdravú rovnováhu,“ povedal pápež. Dodal, že prudké spoločenské tempo môže mať vážne dôsledky pre psychickú pohodu jednotlivcov.
Počas vigílie vystúpila aj mladá žena, ktorá uviedla, že jej otec sa pokúsil zabiť jej matku a tá následne prepadla drogám. Pápež v reakcii hovoril o „toxickej klíme v rodinných vzťahoch poznačenej zneužívaním a útlakom, a najmä násilím páchaným na ženách, ktoré, žiaľ, často vedie až k femicíde“.
„Všetci sme povolaní čeliť tejto dramatickej realite, osobne aj ako spoločnosť,“ zdôraznil Lev XIV. Zároveň vyzval mladých ľudí, aby sa naučili spomaliť a vážiť si to, čo je skutočne dôležité. Kritizoval pritom spoločenský systém, ktorý podľa neho nestavia človeka na prvé miesto a vytvára podmienky pre nespravodlivosť a existenčnú chudobu.
Návšteva Barcelony je súčasťou pápežovej cesty po Španielsku. V stredu má požehnať novú centrálnu vežu baziliky Sagrada Família a celebrovať v nej omšu. Následne sa presunie na Kanárske ostrovy, kde sa stretne s migrantmi a dobrovoľníkmi pomáhajúcimi ľuďom prichádzajúcim na súostrovie cez Atlantik.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. v Barcelone upozornil na depresie aj násilie páchané na ženách © SITA Všetky práva vyhradené.
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