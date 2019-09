Finančný analytik varuje: Počet exekúcií u seniorov rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. septembra (TASR) - Aj napriek veku by seniori mali finančne plánovať, čiže mať prehľad o príjmoch a výdavkoch a aktívne ich riadiť. Môžu sa tak vyhnúť problémom a možnej exekúcii, ktorá v prípade seniorov rastie. Upozorňuje na to finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.Kým v roku 2013 malo "" exekúciu 23.000 seniorov, v súčasnosti je ich vyše 35.000. Ciest, ako sa neúmerne zadlžiť, môže byť niekoľko, väčšina prípadov má však korene v nedostatočnom finančnom plánovaní. Búlik upozorňuje na to, že 10 % seniorov nad 65 rokov sa priznalo, že financie nijako neplánuje. Inak povedané, títo starší ľudia s dôchodkom ako jediným príjmom míňajú bez uváženia. Naopak, k hospodáreniu s financiami pristupovalo zodpovedne 54 % dôchodcov. "," radí Búlik.Finančné plánovanie však pokrýva oveľa viac ako len kontrolu výdavkov. "," hovorí Búlik.Mnohé poisťovne majú v ponuke špeciálne produkty pre seniorov. Nie pre každého dôchodcu má však zmysel poistiť sa, niekedy stačí len úrazové poistenie. "" myslí si Búlik.Pomôcť môže aj sporenie, je však potrebné rozlišovať vytváranie krátkodobej rezervy a dlhodobé zhodnocovanie úspor. Na trhu je v ponuke kapitálové životné poistenie pre seniorov, ktoré kombinuje základný úrok (technickú úrokovú mieru) a poistenie. "" hovorí Búlik.V minulosti na trhu existovalo stavebné sporenie, ktoré priebežne seniorom vyplácalo rentu. Bol to vhodný doplnok k iným formám, avšak radikálna zmena zákona, ktorá zrušila štatút priateľských sporiteľov, od minulého roka tento produkt ukončila. "," hovorí Búlik.Krátkodobú rezervu si je lepšie vytvoriť na sporiacom účte. "" myslí si Búlik.Seniori majú k dispozícii aj tzv. seniorský účet v bankách. Ponúkajú ho štyri z nich a najlacnejší poplatok je od 0,95 eura mesačne. Dokonca pol roka niektoré banky poplatok neúčtujú, ak k nim dôchodca prestúpi z inej banky. "," dodal Búlik.