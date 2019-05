Finančný sektor ohrozujú viaceré riziká, NBS možno zvýši rezervy

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. mája (TASR) - Dynamický rast úverov, rastúca zadlženosť slovenských domácností, pokračujúci rast cien bytov, či prehrievanie na trhu práce. Toto sú podľa Národnej banky Slovenska pretrvávajúce riziká na slovenskom finančnom trhu. V prípade, že zostanú na vysokej úrovni, resp. sa situácia ešte zhorší, regulátor môže zvážiť zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša pre banky, teda tzv. rezervu pre prípad zlých časov. NBS to avizovala vo svojom najnovšom štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni.Hoci sa tempo rastu úverov na Slovensku už od minulého roka zmiernilo, dopyt naďalej zostáva stabilný. Dôvodom sú pretrvávajúce nízke úrokové sadzby aj silná konkurencia na úverovom trhu. Dynamika úverov však spomalila vďaka prijatým preventívnym opatreniam NBS.konštatuje NBS.Zadlženosť zaznamenala v závere minulého roka v rámci jednotlivých segmentov súkromného sektora odlišný vývoj. Zadlženosť domácností naďalej rástla, dlh podnikového sektora sa v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) znížil.doplnila NBS.Zisk bankového sektora sa vlani mierne zvýšil, a to aj napriek prostrediu klesajúcich úrokových marží.upozorňuje NBS. Zároveň pri dosahovaní zisku ťažia aktuálne banky z výrazne nízkej úrovne nákladov na kreditné riziko v posledných rokoch.priblížil slovenský regulátor.Rastová fáza finančného cyklu sa prejavuje aj vo zvyšovaní rizika likvidity.upozornila tiež NBS. Rizikom pre finančný trh je aj prehrievanie slovenskej ekonomiky, spomalenie svetového dopytu, či geopolitická situácia.NBS preto nevylučuje, že v nasledujúcom štvrťroku bude musieť pristúpiť k opatreniam. V súčasnosti komerčné banky na Slovensku v rámci takzvaného proticyklického kapitálového vankúša musia držať rezervu v objeme 1,25 %, ktorá je platná do 1. júla tohto roka. Následne od augusta by však mohla vzrásť na 1,50 %.avizovala národná banka.