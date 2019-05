V Česku diskutuje vládna koalícia o zavedení bankovej dane

Na archívnej snímke Jan Hamáček. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Praha 3. mája (TASR) - Sociálna demokracia v Českej republike uviedla, ako presne má vyzerať banková daň, o ktorej diskutuje s hnutím ANO. Podľa šéfa strany Jana Hamáčka by malo ísť o odvod z bankových aktív. Z objemu aktív do 50 miliárd Kč (1,95 miliardy eur) by banka odviedla 0,05 %, do 100 miliárd Kč 0,1 %, do 300 miliárd Kč 0,2 % a nad túto sumu by bol odvod 0,3 %.Banková daň by priniesla do štátneho rozpočtu ročne 14 miliárd Kč. Podľa portálu iDNES.cz to uviedol J. Hamáček. Ministerka financií Alena Schillerová za ANO o zavedení štyroch pásiem odvodu dane z bankových aktív nad 10 miliárd Kč povedala, že je realistický.Návrhy, ktoré sociálna demokracie dala koaličnému partnerovi, hnutiu ANO, by celkovo podľa Hamáčka znamenali prínos pre rozpočet 30 miliárd Kč, čo sú podľa neho nevyhnutné peniaze, aby vláda mohla zostaviť rozpočet na nasledujúci rok tak, ako ho plánuje a mohla zaplatiť zvýšenie rodičovského príspevku 300.000 Kč maximálnemu počtu rodín.Premiér Andrej Babiš vo štvrtok (2. 5.) povedal, že sa zhodol so zástupcami bánk na tom, že zavedenie dane by mohlo spomaliť českú ekonomiku. Dáva prednosť vytvoreniu fondu, do ktorého by banky prispievali. Hamáček to na stretnutí s novinármi označil za nesystémové riešenie.povedal šéf ČSSD.Koalícia sa už dohodla na zavedení dane 7 % pre veľké internetové firmy, ako sú Facebook a Google.(1 EUR = 25,648 CZK)