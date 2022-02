FÍNI MAJÚ ZLATO: Vo finále porazili Rusov 2:1

Fínski hokejisti získali prvýkrát v histórii olympijské zlato. V nedeľnom finále na ZOH 2022 v Pekingu zvíťazili nad tímom Ruského olympijského výboru (ROC) 2:1. Bronz vybojovali slovenskí reprezentanti, ktorí v sobotnom zápase o 3. miesto zdolali Švédsko 4:0.



Na National Indoor Stadium otvoril skóre v 8. minúte v presilovke Michail Grigorenko, Fíni však dokázali skóre otočiť. V druhej tretine vyrovnali presným zásahom obrancu Villeho Pokku a na začiatku tretej časti strelil rozhodujúci gól Hannes Björninen úspešným tečom strely Marka Anttilu. Rusom nepomohla k vyrovnaniu ani záverečná power play bez brankára.



Doterajším fínskym maximom na ZOH boli dve strieborné medaily, v olympijskej zbierke majú aj štyri bronzové kovy. Okrem toho vybojovali aj tri tituly majstra sveta. Zverenci trénera Jukku Jalonena vyhrali v Pekingu všetkých šesť zápasov, pričom dvakrát zdolali SR (6:2, 2:0).

Hráči zbornej nedokázali obhájiť titul z Pjongčangu 2018 a budú si musieť počkať na jubilejné desiate zlato na ZOH. Doteraz na zimnej olympiáde triumfovali deväťkrát, ani raz však pod hlavičkou Ruska. Sedem olympijských titulov vybojovali ako reprezentanti ZSSR, jeden ako tím SNŠ a pred štyrmi rokmi zvíťazili ako Olympijskí športovci z Ruska.



Po obojstranne opatrnom úvode sa do prvej zaujímavej streleckej pozície dostal z uhla Manninen, Fedotov si však priestor pri pravej žŕdke postrážil. Hra sa rozbehla od 7. minúty, keď putoval na trestnú lavicu Björninen. Rusi presilovku využili už po 18 sekundách zásluhou Grigorenka, ktorý namieril z kruhu na vhadzovanie presne k vzdialenejšej žŕdke bránky Säteriho a otvoril skóre - 0:1. Fíni mohli odpovedať rovnako v početnej výhode, zasypali v nej súpera strelami, no hráči zbornej výborne vykrývali priestor a podržal ich aj Fedotov. Ďalšiu nádejnú možnosť na vyrovnanie mali v závere tretiny, keď Rusi v poslednej chvíli zabránili Anttilovi zakončiť do odkrytej bránky.

"Suomi" v druhej tretine zvýšili tempo a v 24. minúte sa dočkali vyrovnania. Pokka prekvapil nahodením od mantinelu Fedotova, ktorému v rozhodujúcej chvíli zakryl výhľad Mäenalanen - 1:1. Rusi zostali chvíľu zaskočení, no v polovici stretnutia opäť zapli na vyššie obrátky. V presilovke Semjonov nechal vyniknúť Säteriho. Vysoko taktický boj pokračoval, vďaka dobre pracujúcim defenzívam bolo vyložených šancí ako šafranu. V 37. min predviedol šikovnú individuálnu akciu Gricjuk, z otočky vystrelil tesne mimo pravej žŕdky fínskej bránky. Strelecky aktívnejší však boli Fíni, na konci 2. tretiny sa im podarilo vykombinovať zbornú a voľný Komarov zakončil z dobrej pozície, ale len do hrude Fedotova.



V tretej časti zavelil do útoku Anttila, ktorý vystrelil od modrej čiary a Björninen úspešne tečoval puk za chrbát Fedotova - 2:1. Rusi boli nútení pridať, v ďalšom priebehu však narážali na veľmi organizovanú obranu súpera. Fíni sa nestiahli úplne dozadu a využívali každú možnosť na zaútočenie, v 50. min mohol zvýšiť náskok Pakarinen, Fedotov udržal svoj tím v hre. Vzápätí mal rozhodnutie na hokejke Mäenalanen, ruský brankár puk famózne vyrazil. Tím Alexeja Žamnova bol nútený otvoriť hru, čo bola voda na mlyn pre fínske brejky. V 54. min po strele Hietanena zazvonila horná žŕdka. Tri minúty pred koncom mohol zavŕšiť triumf Filppula, v poslednej chvíli ho odzbrojil Slepyšev. Rusi to v závere skúsili v šestici, ale vyrovnania sa nedočkali ani v power play. Po záverečnej siréne tak vytryskol na ľade gejzír fínskej radosti.

hlasy po zápase /zdroj: TV5/:



Valteri Filppula, kapitán Fínska. "Prežívame úžasné chvíle. Ťažko ich opísať slovami. Počas celého turnaja sme hrali skvele a boli sme za to odmenení. Je to skutočne nádherný pocit."



Jukka Jalonen, tréner Fínska: "Veľká vec pre fínsky hokej. Úplnú hodnotu tohto úspechu zrejme doceníme až neskôr. V tíme bolo množstvo lídrov, okrem tých s písmenkami na hrudi aj ďalší hráči, ktorí išli mužstvu príkladom. V tom tkvie naša sila už dlhé roky a to bol zároveň dôvod, prečo sme dnes boli na ľade jednoznačne lepším tímom a zaslúžene sme vyhrali. Pre každého trénera je splneným snom, keď môže byť súčasťou zápasu o zlatú medailu. A nám sa podarilo finále vyhrať, je to skvelý pocit."

ZOH 2022 - Hokej



finále:



Fínsko - ROC 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



Góly: 24. Pokka (Björninen, Ohtamaa), 41. Björninen (Anttila, Ohtamaa) - 8. Grigorenko (Nesterov, Gusev). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Bruggeman - Hancock (obaja USA), McCrank (Kan.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1288 divákov.



Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Markus Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Komarov, Nättinen, Aaltonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen



ROC: Fedotov - Nesterov, Nikišin, Jelesin, Jakovlev, Vojnov, Telegin, Šaripzjanov - Semjonov, Šipačov, Čibisov - Gricjuk, Tkačov, Gusev - Voronkov, Karnauchov, Slepyšev - Grigorenko, Andronov, Plotnikov - Kajumov





Konečné poradie na hokejovom turnaji v Pekingu:

1. Fínsko

2. ROC

3. SLOVENSKO

4. Švédsko

5. USA

6. Kanada

7. Dánsko

8. Švajčiarsko

9. Česko

10. Nemecko

11. Lotyšsko

12. Čína