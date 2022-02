Médiá po triumfe Fínska: Levi zvrhli Rusov z trónu, modro-biela mágia

Ohlasy médií na triumf fínskych hokejistov na olympijskom turnaji v Pekingu, kde vybojovali zlato po finálovom víťazstve 2:1 nad tímom Ruského olympijského výboru (ROC):





"Dámy a páni, teraz to už môžete povedať nahlas: Fínsko je olympijským hokejovým šampiónom. Levi oslavujú olympijské zlato. Rusi vo finále skolabovali. Zlatý vlak levov dorazil do cieľovej stanice. Teraz poďme na párty!""Je tom tam - dobyli sme zlato. Levi sa zapísali do histórie. Teraz už nikto nemôže povedať, že Fínsko nezískalo najprestížnejšiu hokejovú medailu, teda olympijské zlato.""Levi zvrhli Rusov z trónu a získali vytúžené zlato."Sport-Express (Rus.): "Zostalo nám striebro. Výsledok je vzhľadom na priebeh finále logický. V defenzívne ladenom hokeji si ruský tím vytvoril proti Fínom iba málo šancí."Gazeta.ru (Rus.): "Bohužiaľ, ruský tím nedokázal obhájiť titul. Fíni sa stali olympijskými víťazmi a Rusko získalo striebro.""Fíni vyhrali v Pekingu historické zlato. Bola to klasická modro-biela mágia. Hannes Björninen strelil v tretej tretine víťazný gól a fínski hokejisti získali premiérový olympijský titul po víťazstve 2:1 nad ROC. Napriek bezprecedentným okolnostiam spôsobených globálnou pandémiou tak zostane pekinský National Indoor Stadium navždy špeciálnym miestom v srdciach fínskych hokejových fanúšikov. Táto zlatá medaila sa rodila takmer sto rokov.""Fínski hokejisti zvrátili nepriaznivý vývoj a dokázali zdolať obhajcov Rusko 2:1, vďaka čomu získali pre krajinu prvú zlatú medailu na ZOH.""Historický triumf pre Fínsko, ktoré teraz má na konte sedem medailí z uplynulých desiatich veľkých turnajov. Dokázali, že sú jedným z najlepších tímov na medzinárodnej scéne.""Čakanie sa končí, Fíni majú svoje olympijské zlato. Vo finále olympijského turnaja potvrdili, že momentálne na veľkých akciách vládnu hokeju. Po striebre a zlate z uplynulých dvoch svetových šampionátov si odvážajú nejcennejší kov aj z hier v Pekingu. Od roku 1928, keď sa Suomi stali členmi IIHF, dosiahli historicky prvý triumf na ZOH."