Fíni zvíťazili nad Veľkou Britániou a sú na čele našej skupiny

Fínsky hokejista Noko Ojamäki (vľavo) sa snaží streliť gól počas zápasu základnej A- skupiny Fínsko - Veľká Británia na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 17. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Košice):

Fínsko - Veľká Británia 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Góly: 21. Rajala (Lehtonen, Olkinuora), 26. Ohtamaa (Tyrväinen, Savinainen), 35. Kiviranta (Koivisto, Tyrväinen), 58. Kuusela (Savinainen), 60. Lehtonen (Jokiharju). Rozhodovali: Öhlund (Švéd.), Reneau (USA) - Leermakers (Hol.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5618 divákov.



Fínsko: Olkinuora - Ohtamaa, Lehtonen, Jokiharju, Lindbohm, Kaski, Mikkola, Hakanpää, Koivisto - Ojamäki, Ilomäki, Rajala - Kakko, Manninen, Pesonen - Kuusela, Luostarinen, Savinainen - Anttila, Tyrväinen, Kiviranta



Veľká Británia: Bowns - O'Connor, D. Phillips, Lee, Richardson, Ehrhardt, Mosey, Billingsley - Lake, Perlini, Shields - Farmer, Hammond, Dowd - Betteridge, Lachowicz, J. Phillips - Kirk, Davies, Lewis

Tabuľka A-skupiny:



1. Fínsko 5 4 0 1 0 17:7 13

2. Nemecko 4 4 0 0 0 12:5 12

3. Kanada 4 3 0 0 1 20:10 9

4. USA 4 2 1 0 1 17:10 8

------------------------------------

5. SLOVENSKO 5 2 0 0 3 19:17 6

6. Dánsko 4 1 1 0 2 16:9 5

7. Francúzsko 5 0 0 1 4 11:27 1

------------------------------------

8. Veľká Británia 5 0 0 0 5 4:31 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v piatkovom zápase nad Veľkou Britániou 5:0 a dostali sa na čelo A-skupiny MS. Proti outsiderovi košickej časti turnaja mali celý čas hernú prevahu, prejavili ju však iba tromi gólmi v druhej tretine.Fíni nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 19. mája od 20.15 h proti Francúzsku, Briti budú hrať v sobotu od 20.15 so Slovenskom.Už prvá tretina bola podľa očakávaní v hernej réžii Fínov. Tí sa snažili o rýchly gól, ale na brankárovi Bownsovi v prvej tretine stroskotali Kakko, Savinainen i Manninen. "Suomi" začali 2. tretinu pokračujúcou presilovkou, v ktorej Rajala otvoril skóre. Ohtamaa a Kiviranta v druhej časti upokojili favorita a pretavili jeho streleckú dominanciu. Aj tretia časť bola najmä o súboji fínskej ofenzívy s obranou Británie, Bowns bol však veľkou prekážkou. Briti skúsili za stavu 3:0 hru so šiestimi hráčmi, do prázdnej bránky však inkasovali štvrtý gól a 11 sekúnd pred koncom prekonal Bownsa Lehtonen.