Ramsay po výhre: Hrali sme ako šampióni, no nie celý zápas

Na archívnej snímke tréner Slovenska Craig Ramsay tlieska svojim zverencom. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 17. mája (TASR) - Tréner Craig Ramsay bol spokojný s výkonom svojich zverencov i výsledkom zápasu s Francúzskom na MS v Košiciach. Slovenským hokejistom sa vďaka triumfu 6:3 zlepšila nálada a veria, že aj v sobotu proti Veľkej Británii im zostane úsmev na perách.Pre domácich reprezentantov to bola len druhá výhra na turnaji. V polovici stretnutia viedli už 3:0, no potom dali súperom priestor na zníženie na rozdiel jediného gólu. To sa trénerovi, prirodzene, nepáčilo.Ramsay hovoril po nevydarenom stretnutí s Nemeckom (2:3), že jeho zverenci sa ešte musia naučiť hrať ako ozajstní šampióni. Piatkový výkon sa tomu podľa jeho slov už priblížil.uviedol.Slováci dali Francúzom šesť gólov, tri v presilovke a jeden dokonca v oslabení. S ofenzívou tak mohol byť kanadský tréner spokojný, no i tak je čo zlepšovať.Po zápase panoval v kabíne dobrá nálada, hráči prechádzali cez mixzónu konečne s úsmevom na perách, Ramsay bol však zdržanlivejší. Piatkové víťazstvo ho potešilo, no už v sobotu je tu ďalšia prekážka v podobe Veľkej Británie.dodal.