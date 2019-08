Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Vysoké Tatry 28. augusta (TASR) – Vo Vysokých Tatrách finišujú prípravy na 3. ročník festivalu Tatra Flowers, v rámci ktorého sa predstaví 15 umelcov na siedmich rôznych miestach. „Návštevníci a milovníci Tatier sa môžu tešiť na zaujímavý program, ktorý bude opäť bližšie k prírode,” informoval organizátor František Tököly.Program sa začne rovnako ako vlani koncertom v evanjelickom kostole v Tatranskej Lomnici, ktorý sa začne presne o polnoci z piatka 30. augusta na sobotu 31. augusta. Festival takto otvorí Michal Smetanka, popularizátor hudby, hudobných nástrojov a zvukov sveta, zároveň skladateľ, pedagóg a zberateľ. „Hrať v mojich najmilších horách svoju najmilšiu muziku, je výzva vytvoriť symbiózu ticha a hudby. Pre seba, pre tých s ktorými mám tú česť hrať, i pre tých, pre ktorých hrám,“ skonštatoval Smetanka.Denný program sa začne v sobotu o 11. hodine na Skalnatom plese, kde prvý koncert odohrá Kiril Stoyanov, hráč na bicie v slovenskej filharmónii. Prinesie veľa rôznych nástrojov, na ktoré sa dá hrať nielen rytmicky, ale aj melodicky prakticky akákoľvek skladba. Jeho koncert obohatí v niekoľkých skladbách aj huslistka Lucia Harvanová. Ako ďalší odohrá svoj koncert Kanaďan so slovenskými koreňmi Milan André a program na Skalnatom plese ukončí koncertom skupina Longital.V Tatranskej Lomnici sa Tatra Flowers stanú súčasťou ukončenia Tatranského kultúrneho leta. Na poludnie tam vystúpi Michal Smetanka so svojou skupinou KarpaTon, pripravený je aj workshop, kde si budú môcť návštevníci rôzne nástroje aj vyskúšať. „Predstaví sa tiež skupina Vidiek. Podvečer do priestoru parku zavíta Rasťo Hatiar, ktorý nám premietne svoje dva krátke filmy a následne film o Petrovi Hámorovi,“ doplnil TökölyO 13. hodine sa začne program aj na Hrebienku, a to koncertom skupiny Modré Hory s Michalom Šelepom a Ľubošom „Ežo“ Ambrozaiom. Následne špeciálny set prispôsobený lokalite odohrá Vec a po ňom vystúpi Sisa Fehér. Program na Hrebienku uzavrie koncertom skupina Billy Barman. „Na terase pred hotelom v Starom Smokovci vystúpia dvaja pesničkári. Najskôr mladý, talentovaný príjemný Ado Juráček a po ňom stálica slovenského folku Soňa Horňáková,“ upozornil organizátor s tým, že o 20. hodine Kiril Stoyanov a Lucia Harvanová odohrajú v galérii Poliankovo v Tatranskej Polianke svoj druhý koncert.V spolupráci so Správou Tatranského národného parku pripravili organizátori na Popradskom plese aj edukatívno-zážitkovú zónu, kde budú môcť návštevníci spoznať históriu, faunu i flóru Tatier. Tatra Flowers 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.