Skupina Horkýže Slíže pripravila parádnu Slížovicu

Kapela Horkýže Slíže Foto: TOPFEST Kapela Horkýže Slíže Foto: TOPFEST

Bratislava 29. augusta (TASR) – Areál Agrokomplexu v Nitre bol v stredu 28. augusta miestom ôsmeho ročníka festivalu Slížovica, ktorý organizuje známa domáca kapela Horkýže Slíže. Line up tohto ročníka potešil tisícky fanúšikov, ktorí si našli cestu do areálu. Program otvárala už popoludní domáca skupina Ranná nevoľnosť, po nej to boli Le Payaco, česko-slovenská formácia John Wolfhooker, nitrianska kapela Zoči Voči, česká skupina Vypsaná fixa, Davová psychóza, hosť z Walesu Skindred, dychovka Lapášanka, Horkýže Slíže, Inekafe a Heľenine oči.Pri vystúpení domácej skupiny Zoči Voči bolo ešte slnko vysoko a tomu odpovedala aj teplota pred aj na pódiu. Napriek tomu sa pred pódiom zišli stovky fanúšikov tejto partie, ktorá je na scéne od roku 2004 a na svojom konte má päť vydaných albumov. Ten najnovší s názvom Trinásť vydali v októbri 2017. Štvorica hudobníkov na čele so spevákom a gitaristom Michalom Žitňanským rozhýbala fanúšikov skladbami Ariela, S tebou či Spoveď. Najväčší úspech však mali so záverečnou skladbou Romantik.Z mesta perníkov Pardubíc prišla do Nitry skupina Vypsaná fixa. Na scéne sú od roku 1994, jej lídrom je Michal Mareda, známy ako Márdi. V marci 2001 vydali debutový album Brutální všechno. Dnes majú na svojom konte osem štúdioviek, najnovšia Tady to někde je vyšla vo februári 2017. Na Slovensku koncertujú len zriedka a tak playlist zostavili z celého obdobia svojej tvorby. Zazneli piesne Limity, Siky Romero, 1982, Samurajské meče, Kostel – Biohazard – McDonald, Antidepresivní rybička či Dezolát."Bol som príjemne prekvapený, ako nás diváci prijali, bol to fajn koncert. Leto máme náročné, pretože veľa hráme a ešte dokončujeme novú platňu, nakrúcame dva klipy, takže času je málo, ale dávame to dobre a sme radi, že sa niečo deje. Na scéne sme 25 rokov, dalo by sa o tom hovoriť veľmi dlho, ale dá sa to povedať aj jednoduchou vetou – utieklo to rýchlo. Dnes sme skúsenejší, menej nervózni, veci berieme viac s kľudom a máme lepšie vzťahy. Všetci štyria máme k rodine rovnaký vzťah, máme radi svoje deti, staráme sa o ne, v tomto si v kapele rozumieme," povedal Márdi pre TASR.Britským headlinerom Slížovice bola waleská rocková formácia Skindred. Vznikla v roku 1998, v júli 2002 vydali debutový album Babylon. Dnes majú na svojom konte sedem vydaných albumov, najnovší siedmy Big Tings vyšiel v apríli 2018 a je zároveň ich najúspešnejším. Začali zaujímavo, coverom Thenderstruck skupiny AC/DC, ďalšími boli Sound The Siren, Rat Race, Machine, Ninja, That's My Jam či Nobody. Štvorica hudobníkov na čele so spevákom Benjim Webbem riadne rozpálila fanúšikov."Chodíme po svete a snažíme sa našu hudobnú energiu posielať do publika. Diváci nám ju vracajú a preto za nimi chodíme. Sme radi, že si to môžeme zopakovať aj u vás. Moje heslo je – hudba je pokrmom lásky. A všetko, čo chceme, je prežiť s divákmi pekné chvíle. Život je príliš krátky, aby sme boli smutní, tak si to užívame. Na scéne sme 21 rokov, je to skvelá jazda, máme sa stále radi, hráme v tej istej zostave. Sme blázni, ktorí sú radi spolu," povedal pre TASR po skončení vystúpenia spevák skupiny Benji Webbe.Ešte fanúšikovia nestačili vydýchnuť po nádielke kapely Skindred a už tu bola ďalšia pecka. Ináč ani nie je možné nazvať hodinovku domácich Horkýže Slíže. Táto formácia je osobitým zjavom na hudobnej scéne, skoro všetky rádiá ich piesne vynechávajú, nepotrebujú stovky plagátov a bilboardov, aby propagovali svoje koncerty. Fanúšikovia však za nimi stále idú. Žiadna noha či ruka nezostala pokojná pri skladbách Maštaľ, Silný refrén, Telegram, A ja sprostá, Nazdar!!, Kožky, perie, Logická hádanka, Nervy, Vlak, Kozy, husle, Rooney, Líza a Wendy, L & G Song, Malá Žužu či R'n'B Soul. Na scéne sú Slíže od roku 1992. Na svojom konte majú jedenásť vydaných albumov, jedenásty Pustite Karola vydali v septembri 2017. Ako jedna z mála slovenských kapiel majú svoj vlastný festival a ich fanúšikovská základňa sa stále rozrastá."Snažíme sa to posúvať každým rokom ďalej, aby to bolo pre ľudí príťažlivé, aby sa tu dobre cítili. To je vlastne náš cieľ, aby boli kapely spokojné, ľudia spokojní, aj všetci, čo to tu organizujú. Keď to funguje, keď sú tri zložky spokojné, organizátor, ľudia a kapely, tak ten festival je dobrý. Doma je to náročné, máme tu veľmi veľa známych, s ktorými sa nevidíme často celý rok," povedal pre TASR gitarista Juraj Štefánik.Skupina Inekafe nedáva fanúšikom možnosť oddychovať. A nedala ani v Nitre. Vratko Rohoň a jeho dvaja spoluhráči zostavili setlist zo známych piesní, medzi nimi Strom, Kto nato príde, Ráno, Spomienky na budúcnosť, Úspešne zapojení, Kašovité jedlá či Ďakujeme vám.Už po polnoci nastupovala na pódium prešovská kapela Heľenine oči. Ak ešte ostali u divákov pred pódiom zvyšky energie, o jej úbytok sa im postaral líder Martin Mihalčín s partiou. Aj ich pesničky už poznajú fanúšikovia na celom Slovensku, medzi nimi Palila babka palenku, Neplaš še, Profesionál, Jahody, Uhorčík, Hoja hop, Dovolenka, Plavčík Milan či superhit Marianna.Pesničku Uhorčík si vybrala produkcia do pripravovaného seriálu ako titulnú pieseň. Tu na Slížovici bol aj filmový štáb, ktorý točil aj momenty do seriálu, potrebujú zábery z pódia. Ľudia v hľadisku sa objavia na chvíľu aj v seriáli."Je kopec ľudí, ktorí sa na koncerte bavia, čo im predvádzame, je to úplná paráda. Tento rok je úplne neuveriteľný, ešte tento rok na našom koncerte nepršalo. Buď odišli mraky, alebo to urobila energia od ľudí, perfektný rok. Celé publikum vnímam ako organizmus, ktorý reaguje nato, čo hovorím a čo robíme. Veľmi radi sme sem išli, vedeli sme, že sa stretneme s chalanmi zo Slížov, z Inekafe aj ostatnými, s ktorými sa stretávame štandardne po Slovensku," doplnil pre TASR Martin Mihalčín.Na Slížovici sa nielen hralo, ale aj varilo. Varili sa Slíže a varil ich šéfkuchár z najznámejších Marcel Ihnačák. Asistoval mu gitarista skupiny Horkýže Slíže Juraj Štefánik. Kvalitne a rýchlo, viacerí fanúšikovia a zvedavci mali možnosť špeciálne "Ihnačák slíže“ aj ochutnať. "Mal som výborných asistentov, nevidíme sa často a viem si túto chvíľu vychutnať, veľmi sa teším, že to vyšlo tu na festivale," uviedol pre TASR.