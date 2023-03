Finportal pre reality: Nie sme realitná platforma, sme partner pre realitné kancelárie

31.3.2023 (SITA.sk) -Trh s realitami aktuálne prežíva jednu z najvýraznejších zmien od poslednej realitnej krízy v roku 2008. Predaj nehnuteľností stagnuje. Kupujúci buď vyčkávajú na zníženie cien nehnuteľností, alebo z dôvodu rastúcich úrokových sadzieb nedokážu kúpu zafinancovať. Po období, kedy sa predala každá voľná nehnuteľnosť, táto zmena automaticky vplýva aj na fungovanie realitných kancelárií. Podľa Michala Kubíka, projektového manažéra Finportal pre reality, "mnoho z nich sa postupne dostáva do situácie, kedy svoj chod nebude schopné pri zníženom predaji zafinancovať. Prežijú len tie zdravé a tie, ktoré si vytvorili dostatočnú finančnú rezervu v minulosti,” upozorňuje.Filozofia Finportal pre reality vychádza zo spôsobu fungovania broker poolu. Obchodný partner spoluprácou získa realitný software, právne služby, preplácanie inzercie, vzdelávanie a ďalšie výhody. Popri tom si stále zachováva svoju značku a identitu, tú ktorú jej klienti na trhu poznajú a dlhodobo si ju budovali. Okrem vyššie spomenutých benefitov poskytuje Finportal pre reality svojim obchodným partnerom aplikácie a informačný systém. Tieto nástroje pomáhajú získať prehľad o stave realitného či úverového obchodu, potrebný reporting a v neposlednom rade generovanie podkladov potrebných pre klienta k uzatvoreniu obchodu.Broker pool pre reality tiež prináša možnosť efektívnej spolupráce finančného sprostredkovateľa s realitným maklérom. Celý proces je tak oproti bežnej spolupráci omnoho jednoduchší a efektívnejší. "Takáto forma spolupráce teda v konečnom dôsledku prináša výhody pre všetky strany. Pre makléra a finančného sprostredkovateľa je to v prvom rade zjednodušenie procesov a prepojenie systémov, vďaka čomu majú prehľad o stave obchodu ako realitný maklér, tak aj finančný sprostredkovateľ. Pre klienta je to zas výhoda, že celý servis sa nachádza tak povediac pod jednou strechou,” vysvetľuje Michal Kubík. Finportal pre reality nie je pre svojich partnerov konkurenciou. Na rozdiel od iných realitných platforiem sa činnosti realitného obchodu nevenuje. Nenaberá a nepredáva žiadne nehnuteľnosti. Finportal pre reality aktuálne stále pracuje na nových spoluprácach. " Aj vďaka tomu veríme, že sa ich rad bude ďalej rozširovať, a že do augusta 2023 sa počet kancelárií zvýši na 400,” uzatvára Michal Kubík.Obchodní partneri sa zhodujú na tom, že benefity, ktoré im spoločnosť prináša im výrazne zjednodušujú procesy. Karin Zápalová z realitnej kancelárie KARIN & PARTNERS oceňuje i šetrenie nákladov. " Aj keď sa v súčasnosti predaj domov a bytov pozastavil, realitné kancelárie musia stále inzerovať svoje nehnuteľnosti. Pri nízkom predaji náklady na inzerciu výrazne stúpajú. Benefit preplácania nákladov na inzerciu tak výrazne prispieva k zníženiu finančného zaťaženia firmy,” doplnila Zápalová.Miroslav Majer, konateľ spoločnosti Newcastle Reality vidí ako kľúčové načúvať trhu a rýchlo reagovať. "Ten čo sa dokáže prispôsobiť, prežije. Je potrebné robiť dobrú a poctivú prácu, vzdelávať sa a ponúknuť kvalitné služby s benefitmi pre klienta, ktoré aj vďaka Finportal pre reality máme k dispozícii. Situácia sa prepólovala a vyselektujú sa kvalitní obchodníci od tých "rýchlo kvasených.”Podľa Bosen Group, ponuka nehnuteľností rastie a priemerný čas predaja sa zdvoj až strojnásobil. "V najbližšom období budú úspešné len tie realitné kancelárie, ktoré budú dávať nadštandardný dôraz na marketing pri realitnom obchode a dokážu ponúknuť klientovi niečo naviac. Pri spolupráci s Finportal pre reality nás oslovila možnosť digitalizácie dokumentov a prehľadná komunikácia s finančnými sprostredkovateľmi,” hovorí Mgr. Michal Janči, RSc., MBA Bosen Group.Informačný servis